Kulttuuriväki kuumana hallitukselle: ”Äänestämme jaloillamme”

Kirjallisuuslehti katsoo, että alan työntekijät ovat luottaneet liikaa vasemmistopuolueisiin ja vihreisiin.

Kirjallisuuslehti Nuori Voima arvostelee kulttuurielinkeinon rahoituksen leikkauksia. Lehden päätoimittaja Vesa Rantama arvioi kirjoituksessaan, että alan työntekijät ovat luottaneet liikaa vasemmistopuolueiden ja vihreiden kulttuurimyönteisyyteen.

– Jos kulttuuribudjetilla on epäterve kytkös veikkausvaroihin, on keskimääräisellä kulttuurityöläisellä vastaavasti ollut epätervettä luottoa vasemmistopuolueiden ja vihreiden kulttuurimyönteisyyteen, Rantama toteaa.

Hän katsoo, että kulttuurin rahoituksen sitominen veikkausvoittovaroihin on aikanaan ollut huono päätös. Ensinnäkin peliala saa tuottoja peliongelmaisten kukkaroista. Toiseksi koronarajoitukset ovat leikanneet kulttuurialan tuottoja merkittävästi samaan aikaan, kun pelisaleja on suljettu.

– Juhlapuheissa toisteltu kulttuurin itseisarvo ei ole totta niin kauan kuin alan rahoitus on riippuvainen uhkapelaamisesta. Vaikka hetkellisiä voittoja onkin saavutettu kulttuurille suunnattujen koronatukien myötä, on perusrahoitus huteralla ja eettisesti kestämättömällä pohjalla, Rantama toteaa.

Maan hallitus on koronan aikana tukenut alaa, mutta Rantaman mielestä tuki ei riitä kattamaan menetyksiä. Hän moittii tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikkoa (kesk.), joka hallituksen puoliväliriihessä vaati turvealalle tukia, koska päästökaupan hinnannousu on tehnyt turpeenpoltosta kannattamatonta. Hallitus myönsikin turvealalle 70 miljoonaa euroa. Rantaman mielestä kulttuuriministerin olisi pitänyt puolustaa kulttuuria eikä turpeenpolttoa.

– On (kulttuuri-) alan epäonni, että kulttuuriministeri Saarikko on samaan aikaan kriisissä olevan puolueen puheenjohtaja, jolla totta kai on mielessä ennen kaikkea oma ydinkannattajakuntansa.

Rantaman mukaan monet kulttuurialan ihmiset pohtivat, löytyykö Suomesta ”yhtäkään puoluetta, joka ei vain jauha arvoista ja hyvinvointivaikutuksista, vaan myös toimii alan hyväksi”. Hän muistuttaa, että kulttuurialan joukko on suuri.

– Puolueita pitää muistuttaa, että 135 000 kulttuurityöläistä voi äänestää jaloillaan.

Nuori Voima on vuonna 1908 perustettu kulttuurialan lehti. Sitä julkaisee Nuoren Voiman Liitto, joka sääntöjensä mukaan toimii taiteen, tieteen ja kritiikin tekijöiden ja kouluttajien yhdyssiteenä sekä tukee luovaa kirjoittamista ja kirjallisuusharrastusta. Liitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton.