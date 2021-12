Epidemiasääntöjä rikkoneita kuljetettiin häpeärangaistuksena kaupungin kaduilla

Etelä-Kiinassa sijaitsevan Jingxin kaupungin viranomaiset ovat järjestäneet julkisen häpeärangaistuksen epidemiasääntöjä rikkoneille henkilöille.

Tilaisuudesta julkaistuilla videoilla aseistautuneet poliisit kuljettavat neljää miestä yleisön edessä. Heitä syytettiin Guardian-lehden mukaan ihmisten salakuljettamisesta koronan vuoksi suljettujen rajojen yli.

Suoja-asuihin pukeutuneiden henkilöiden kaulasta roikkuneisiin kyltteihin oli painatettu nimet ja kasvokuvat. Poliisit kirjoittivat rikosnimikkeet spraymaalilla syytettyjen asuinrakennusten seinään.

Vaikka samankaltaiset rangaistukset olivat yleisiä Kiinan kulttuurivallankumouksen aikana, ovat ne nykyään virallisesti kiellettyjä. Kommunistipuolueeseen sidoksissa oleva Beijing News -lehti paheksui paljon huomiota saanutta tapausta ja totesi sen loukkaavan oikeusvaltioperiaatetta. Lehti kehottaa viranomaisia varmistamaan, ettei vastaava toistu muualla.

Puolueen Global Times -lehden mukaan rikosepäiltyjen julkisten ”paraatien” järjestäminen on ollut kiellettyä useiden säännösten nojalla 1980-luvulta lähtien. Paikallisviranomaisten toimista voidaan käynnistää tutkinta.

Edellinen vastaava tapaus sattui tiettävästi Hebein maakunnassa helmikuussa, jolloin koronasulkua rikkonut mies sidottiin puuhun.

For good measure the police in this southern border town also spray painted the alleged crime (assisting smuggling) on the homes of the accused, an old school touch: pic.twitter.com/MAf9kIsLoy

— Bill Birtles (@billbirtles) December 30, 2021