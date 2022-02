Kulttuuriala protestoi rajoituksia – ministeri myöntää: sekavaa ollut

Hallitus on purkamassa pian kulttuuri- ja tapahtuma-alan rajoitukset, mutta mielenosoittajien mukaan niiden jättämä jälki on syvä.

Kulttuuri- ja tapahtuma-alan mielestä toista vuotta jatkuneet koronarajoitukset ovat kohdelleet eri toimialoja epätasa-arvoisesti. Sulkupolitiikka on ollut ”tempoilevaa” ja yleisötapahtumien kieltäminen ”näytösluonteista”. Helsingin Senaatintorilla torstaina järjestetyssä Viimeinen sulku – ovet auki -mielenilmauksessa alan toimijat vaativat kulttuuritilojen ja -tapahtumien avaamista heti sekä alan toipumiseen investointeja ja tukea.

Keskeinen viesti päättäjille oli, että rajoitustoimien pitäisi jatkossa perustua tutkittuun tietoon ja alan toimijoita pitäisi kuulla paremmin heitä koskevissa asioissa.

Paikan päällä oli myös valtiosääntöasiantuntija Pauli Rautiainen, joka oli kutsuttu paikalle puhumaan. Tätä ennen hän kommentoi ajatuksiaan lyhyesti Verkkouutisille.

Ovatko kulttuuri- ja tapahtuma-alaan kohdistuneet koronarajoitukset olleet perusoikeuksien vastaisia?

– Nämä rajoitukset on laadittu lainsäädännöllä, joka on säädetty eduskunnan perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella eli siinä mielessä lainsäädäntökehikkö on perusoikeusjärjestelmän mukainen. Se, mitä meidän pitäisi kysyä, ovatko yksittäiset päätökset olleet perusoikeuksien mukaisia. Onko sitä lainsäädäntökehikkoa kehitetty perusoikeusjärjestelmän kannalta optimaalisella tavalla.

Rautiaisen mukaan esimerkiksi ravintoloiden ja kulttuuritapahtumien eriyttäminen toisistaan on tuonut elinkeinovapauteen liittyviä ”jännitteitä”, joihin olisi pitänyt puuttua jo aiemmin.

– Ne ovat voineet olla ongelmattomia keväällä 2020, mutta niiden ongelmallisuus on kasvanut koko ajan. Meillä on myös koko joukko valituksia tuomioistuimissa käsiteltävinä.

Rautiaisen mielestä ongelmallista on myös se, jos ja kun päätöksenteko ei perustu läpinäkyvään tietoperustaan. Esimerkkinä hän mainitsee rajoitusten kevennykset pohjautuen numeroituihin istumapaikkoihin.

– Se, että numeroidut istumapaikat tekisivät tilaisuudesta jotenkin turvallisemman, meillä ei ole tämän pohjalle mitään tietoperustaa. Tämä muistuttaa aika paljon sitä, kun meillä oli oopperassa viime elokuussa poliisit valvomassa sitä, miten pestään käsiä ja että ihmiset ikään kuin käyvät wc:sä oikeassa järjestyksessä.

”On ollut näitä hätäjarruja ja hybridejä”

Mielenilmauksen lavalle ei kutsuttu poliitikkoja, mutta paikan päälle Senaatintorille oli saapunut tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.). Mitä tulee mielenosoittajien vaatimuksiin kulttuuri- ja tapahtuma-alan rajoitusten purkamisesta, se on toteutumassa parin viikon sisällä. Kurvinen oli esittänyt rajoitusten purkamista helmikuun 10:nteen päivään mennessä, mutta hallituksen kompromissina se tapahtuu nyt 14. helmikuuta.

Ministeri Kurvinen sanoo katsovansa mieluummin eteen- kuin taaksepäin, mutta myöntää, että virheitä on matkan varrella tehty.

Mikä on mielestänne isoin virhe liittyen kulttuuri- ja tapahtuma-alalle kohdistettuihin koronarajoituksiin?

– Yhdenvertaisuusperiaatteen toteutuminen eri alojen välillä, se ei ole mennyt ihan nappiin. Ja toinen asia on se, että kun kyse on ihmisten perusoikeuksien rajoittamisesta, näiden rajoitusten pitäisi olla aika selkeitä. Ja sitä ne eivät ole olleet. Tämä on ollut liian sekavaa. On ollut näitä hätäjarruja ja hybrideitä ja hienoja sivistyssanoja – ehkä tämän rajoitusten sekavuuden ja abstraktiuden, sitä pidän suurimpana kehittämiskohteena tulevaisuuteen.

Täällä vaaditaan, että kulttuuri- ja tapahtuma-alaa koskettanut sulkutila olisi ”viimeinen”. Epidemioita ja variantteja tullee varmaan jatkossakin. Onko viisasta lähteä lupaamaan tähän liittyen mitään?

– Haluaisin luvata, että tämä on viimeinen sulku, mutta tämä tauti on yllättänyt meidät niin monta kertaa – pääsääntöisesit ikävästi – niin en halua luvata sellaista, mitä en pääsääntöisesti voi pitää.

”Aina kun avataan portit, tuleekin toinen aalto”

Poliisin arvion mukaan paikalle Senaatintorille oli kerääntynyt reilut toista tuhatta ihmistä. Yksi heistä oli ”Päättäjä on pettäjä” -kylttiä kannatellut muusikko Sami Helle, joka on tullut tunnetuksi Pertti Kurikan nimipäivät -yhtyeestä. Helle kertoo soittavansa nykyään Sam Heat -triossa, joka on vastikään julkaissut levyn, mutta harmittelee, ettei rajoitusten takia keikkailemaan ole käytännössä päästy.

Helle pitää valitettavana etenkin sitä, miten rajoituksia on ollut koronakriisin aikana hankala ennakoida.

– Aina kun avataan portit, tuleekin sitten toinen aalto, ja kaikki pannaankin taas kiinni. Tämä on ollut sellaista edestakaista auki – kiinni – rajoittamista. Toivoisin myös päättäjiltä rajoitusten pohjalle parempia perusteluita, miksi.