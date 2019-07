Kulttimaineeseen noussut MAD-lehti lopetetaan

Vuonna 1952 perustetun satiirilehti MAD:in julkaisu aiotaan lopettaa kuluvan vuoden aikana. Uuden materiaalin sijasta lehden aiempaa sisältöä julkaistaan kokoelmaversioissa.

ComicBook.com-sivusto kertoo saaneensa asialle vahvistuksen useista lähteistä, vaikka lehteä julkaiseva DC Comics ei ole toistaiseksi kommentoinut asiaa julkisuudessa.

Yhdysvaltain populaarikulttuuriin laajasti vaikuttanut MAD koki huippuvuotensa 1970-luvun puolivälissä, jolloin lehden levikki nousi yli kahteen miljoonaan.

Vuosien 2017–2018 aikana uudistettu lehti ei lopulta löytänyt tarpeeksi suurta markkinarakoa muuttuneessa mediakentässä. Presidentti Donald Trumpiin keskittyvän poliittisen huumorin on arvioitu houkutelleen uutta yleisöä, mutta samalla karkottaneen konservatiivisempia lukijoita.

ComicBook.com huomauttaa, että kahden kuukauden välein ilmestyvän lehden oli vaikea kilpailla samoja aiheita käsittelevien, jokailtaisten tv-keskusteluohjelmien kanssa.

This post from Mark Evanier reflects what freelancers were told re: MAD Magazine: still publishing, but only as reprints. No more new material. Apologies for reacting to online reports as news/discussing the situation before actual official PR. #MAD #Sad https://t.co/CZeXxtGKLG

I am profoundly sad to hear that after 67 years, MAD Magazine is ceasing publication. I can’t begin to describe the impact it had on me as a young kid – it’s pretty much the reason I turned out weird. Goodbye to one of the all-time greatest American institutions. #ThanksMAD pic.twitter.com/01Ya4htdSR

— Al Yankovic (@alyankovic) July 4, 2019