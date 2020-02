”Kultasakaali voi tuoda sikaruton Suomeen”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajat vaativat ministeriltä pikaisia toimenpiteitä, jotta sakaalin aiheuttamalta katastrofilta vältytään.

Kokoomusedustajien Markku Eestilän, Heikki Auton ja Janne Sankelon mukaan kultasakaali on maamme alkuperäiselle lajistolle erittäin haitallinen vieraslaji ja siksi pidettävä poissa Suomen luonnosta.

Kultasakaali on keskikokoinen koiraeläin, joka on sopeutumiskykyinen ja nopeasti lisääntyvä laji. Se valtaa reviirejä muilta eläimiltä ja levittää tauteja sekä loisia. Kultasakaali katsotaan haitalliseksi vieraslajiksi, jos ihminen tuo sen Suomeen. Omin jaloin maahan saapuva sakaali on puolestaan suojeltu.

Edustajien mukaan on todennäköistä, että sakaaleja on salakuljetettu Suomeen ja laskettu irti. Tähän viittaa sakaalien kesy käyttäytyminen.

Tuonnin puolesta puhuu myös meneillään oleva oikeudenkäynti, jossa käsitellään Lopella sijaitsevalta tilalta löytyneitä huonokuntoisia susia ja koirasusia. Jos susia voidaan salakuljettaa maahan, niin miksi ei sakaaleja, edustajat kysyvät.

– Kultasakaali on myös potentiaalinen afrikkalaisen sikaruton levittäjä. Ministeri ja maa- ja metsätalousministeriö eivät jostain syystä ole vielä havahtuneet ongelman vakavuuteen. Aiheuttajavirus voi nimittäin elää jopa kuukausia sian ulkopuolella. Ministeriö käskee ampumaan villisikoja sikaruton pelossa, mutta antaa virusta levittävän haaskansyöjäsakaalin marssia rauhassa.

Kansanedustajien mukaan saivartelulle voi tulla suurikin hintalappu, jos sikarutto pääsee leviämään.

– On vastuutonta ottaa tietoisia riskejä sikaelinkeinon ja Suomen elintarvikeviennin suhteen sallimalla kultasakaalin tallustella maassamme vain sen takia, että jotkin tahot haluavat ehdoin tahdoin nähdä sen tulokaslajina, Markku Eestilä, Heikki Autto ja Janne Sankelo sanovat.

Virus säilyy jopa yli vuoden

Afrikkalaista sikaruttoa aiheuttava virus on erittäin kestävä. Tauti säilyy kuumentamattomassa lihassa yli vuoden. Suomessa tehostettiin taudin seurantaa ja vastatoimia vuoden 2009 jälkeen, kun Pietarin alueella tehtiin ensimmäisiä havaintoja taudin leviämisestä. Sikaruton leviäminen Suomeen olisi kansanedustajien mukaan katastrofi.

Kultasakaalin tiedetään risteytyneen ketun ja jopa suden kanssa. Näistä risteymistä syntyvien muunnoseläinten käyttäytymistä ei kyetä ennakoimaan. Kultasakaali on erittäin haitallinen eläinlaji, joka leviäminen aiheuttaisi suurta tuhoa alkuperäiselle eläimistölle kuten riistakannoille. Ensimmäinen havainto sakaalista tehtiin riistakameran avulla Kainuussa noin puolitoista vuotta sitten.

Edustajat vaativat maa- ja metsätalousministeri Jari Lepältä (kesk.) pikaisia toimenpiteitä, jotta sakaalin aiheuttamalta maatalous- ja luontokatastrofilta vältytään.

– Saamme sanoa hyvästit metso- ja teerikannoille, jos sakaali pesiytyy maahamme pysyvästi. Sen lisäksi se hävittää sorkkaeläinten vasoja ja käy koirien kimppuun. Meidän on tehtävä kaikkemme, että kultasakaalit poistetaan välittömästi ympäristöstämme. Kultasakaalia on vaikea metsästää ja käytännössä lähes mahdoton poistaa luonnosta, jos se pääsee leviämään. Silmien ummistamisen on loputtava, Eestilä, Autto ja Sankelo toteavat.