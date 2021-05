”Kuljette takki auki ja kädet lasten taskuissa”

Hallitus syyttää oppositiota miljardin euron menosopeutuksista vaikenemisesta. Kokoomus syyttää SDP:tä velanotosta ja leikkauksista.

Eduskunnan välikysymysdebatissa SDP:n puheenjohtaja pääministeri Sanna Marin sanoi, että ”me emme leikkaa koulutuksesta, emme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista emmekä etuisuuksista. Pidämme huolta ihmisistä”.

– Se oli hallituksen arvovalinta tässä kehysriihessä, ja siitä olen ainakin henkilökohtaisesti erittäin iloinen, että hallitus näin päätti, Sanna Marin sanoi.

Kokoomuksen Ben Zyskowicz esitti välihuudon ”oliko se vaikea päätös ottaa lisää velkaa ja laittaa hyviin tarkoituksiin?”.

Sanna Marin jatkoi syyttämällä opposition kokoomusta. SDP:n usein toistunut päivän viesti keskustelussa oli vaatimus kokoomukselle ”leikkauslistan” esittämisestö.

– Kokoomus on esittänyt miljardin euron sopeutusta, menosopeutusta, kun te haluatte palata välittömästi kehyksiin. Miljardin euron menosopeutusta. Mistä nämä rahat ovat? Ovatko ne sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, ovatko ne koulutuksesta, ovatko ne ihmisten sosiaalietuuksista? Mistä te otatte miljardi euroa?, Sanna Marin kysyi.

– Tämä on se kysymys, joka täällä on tänään esitetty, ja tämä on se kysymys, mihin minun mielestäni Suomen kansalla on oikeus saada myös vastaus. Se on kova summa, ja sitä on hirveän vaikea toteuttaa, mikäli näistä kolmesta kohdasta, jotka hallitus priorisoi arvovalinnalla, että näistä ei leikata – se on hirveän vaikea toteuttaa ilman siihen kajoamista, Marin jatkoi.

Ben Zyskowicz huusi uudelleen kysyen ”oliko se vaikea päätös ottaa lisää velkaa ja laittaa hyviin tarkoituksiin? Oliko se, pääministeri Marin, kovin vaikea päätös?”.

Kokoomuksen Timo Heinonen oli seuraavana puhevuorossa.

– Jos rahan jakaminen ja velan ottaminen olisi vaikeaa, niin, arvoisa pääministeri, minä kiittäisin kyllä teitä ja me kiittäisimme teitä kokoomuksesta, mutta se on helppoa. Se on helpoin tie, ja sitä tietä te kuljette hallituksenne kanssa takki auki ja kädet lasten taskuissa, Timo Heinonen sanoi Sanna Marinille.

– Keskustalaiset kaipasivat, että miksi me emme täällä puhu niistä teoista. Mutta kun ei ole niitä tekoja, mistä puhuttaisiin. Sen takia me olemme tänään joutuneet puhumaan siitä, mitä teidän olisi pitänyt tehdä: työllisyystoimia tämän maan pelastamiseksi. Heinosen mukaan sen sijaan hallitus päätti ottaa ”miljardin lisää velkaa ensi vuonna yli kehyksen, ja vielä vaalivuonna te teette puolen miljardin ylityksen”.

– Se on kallis vaalikampanja lasten piikkiin velkarahalla. No, vähän te päätitte leikata. Te päätitte leikata tieteestä, ja ministeri sanoi, että kaikki leikataan tieteestä, 35 miljoonaa.

SDP:n Antti Rinne huusi väliin ”mistä te leikkaisitte?”.