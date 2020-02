Kuljettaja ajoi suurella nopeudella väkijoukkoon Saksassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kymmenien ihmisten kerrotaan loukkaantuneen Volkmarsenin kaupungissa Hessenin osavaltiossa.

Auto ajoi karnevaalikulkueeseen Volkmarsenin kaupungissa Saksassa maanantaina iltapäivällä, kertoo hessenschau.de.

Poliisin mukaan toistaiseksi on epäselvää, oliko kyseessä tahallinen teko. Loukkaantuneita on 30, joista seitsemän vakavasti. Loukkaantuneiden joukossa on myös lapsia.

Tapahtumapaikka on Hessenin osavaltiossa keskisessä Saksassa.

Toistaiseksi ei ole kuitenkaan julkistettu virallista tietoa loukkaantuneiden määrästä. Ensimmäisten tietojen mukaan kuolonuhreja ei ole.

Silminnäkijän mukaan kyseessä oli Mercedes Kombi, jonka kuljettaja kiihdytti ennen osumistaan väkijoukkoon. Der Spiegel kertoo auton ajaneen poliisin eristysnauhojen ja esteiden läpi.

Auton kerrotaan ajaneen suurella nopeudella noin kolmekymmentä metriä väkijoukon keskellä ja pysähtyneen. Poliisi otti autoa kuljettaneen miehen kiinni.

Tekijä on 29-vuotias Saksan kansalainen. Poliisilla ei ole toistaiseksi tarkempaa tietoa kuljettajan motiiveista. Hessenin sisäministeriön mukaan hyökkäyksen mahdollisuutta ei ole suljettu pois.

Kaikki juhlallisuudet on keskeytetty Hessenin osavaltiossa.

Välikohtaus tapahtui vain viikkoa myöhemmin, kun mies ampui 11 ihmistä kuoliaaksi Saksassa.