Hellittikö virusmutaatio täällä? ”Tulisi ottaa oppia”

Tiukat sulkutoimet näyttävät hiivuttaneen ärhäkän koronamutaation leviämistä Irlannissa ja Britanniassa.

Our World in Data -sivuston tietojen mukaan Irlanti ja Iso-Britannia ovat saaneet rajun koronatartuntojen nousun ainakin hieman taittumaan. Kummassakin maassa on tammikuussa kohdattu hurja tartuntapiikki, jonka taustalla on ärhäkämmin leviävä B117-virusmuunnos. Nyt molempien maiden virusilmaantuvuus miljoonaa asukasta kohden on ollut muutaman päivän laskusuuntainen.

Tutkija ja kardiologi Eric Topol on jakanut Twitterissä Irlannin ja Britannian koronakäyrien kuvaajan. Hänen mukaansa menestys taistelussa B117-mutaatiota vastaan on vaatinut paljon työtä.

− Meidän kaikkien tulisi oppia heiltä, hän sanoo.

Irlanti ja Britannia ovat ottaneet käyttöön kovia koronarajoitustoimia nopean tautimäärän kasvun vuoksi. Vain välttämättömät palvelut ovat auki, ja vierailut muiden koteihin on kielletty. Liikkumista julkisilla liikennevälineillä kehotetaan välttämään, ja kasvomaskien käyttö julkisilla paikoilla on pakollista.

Keuhkolääkäri ja Helsingin yliopiston professori Marjukka Myllärniemi kommentoi Topolin julkaisua Twitterissä. Hän huomauttaa, että rajusti leviävä virusvarianttikin on hallittavissa sulkutoimilla.

− Muistakaa, että tämä − kuten kaikki kulkutaudit − loppuu pian. Nyt tarvitaan nopeita tiukkoja toimia ja selviämme pienin vahingoin vuodesta 2021, Myllärniemi kirjoittaa.

