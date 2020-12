Kukahan myrkyttää Puolan ja Liettuan välejä valemaileilla?

Liettuan ulkoministeriö varoittaa maata kohdistuvien feikkiuutisten ja muun disinformaation kiihtyneen alkutalven aikana.

Marraskuun lopulla levitettiin väitteitä, joiden mukaan Puolan kansalaisia olisi pidätetty terrorismirikoksista epäiltyinä Liettuassa. Perättömän artikkelin yhteydessä julkaistiin kuva maassa makaavasta miehestä, jonka väitettiin olevan yksi kiinniotetuista.

Uusimmissa tapauksissa käytettiin ulkoministeriön lähettämäksi naamioitua sähköpostiviestiä ja rajavartiolaitoksen hakkeroitua verkkosivustoa. Feikkiuutisessa kerrottiin Puolan diplomaatin pidätyksestä Liettuan vastaisella rajalla.

– Olemme nähneet viime aikoina yhä kiihtyä kyberinformaatiohyökkäyksiä, joiden kohteena on Liettuan ja Puolan välinen strateginen kumppanuus. Pysykää valppaina, Liettuan ulkoministeriön viestintäosasto kirjoittaa Twitterissä.

