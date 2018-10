Kukaan ei tullut kuusivuotiaan synttäreille, valokuvasta kova kiista

Tucsonilainen kuusivuotias Teddy kutsui 32 koulukaveriaan pizzajuhliin ravintolaan syntymäpäivien kunniaksi, Teddyn äiti kertoo. Kukaan ei tullut.

Äiti antoi pizzapöydän ääreltä otetun lohduttoman valokuvan arizonalaistoimittajalle, joka julkisti sen Facebookissa. Seurasi viraali-ilmiö ja myötätunnon vyöry, kun tuhannet yksityiset ovat lähettäneet onnitteluja ja lahjoja Teddylle.

Paikallisradio järjesti pojalle nopeasti uudet synttärit. Paikalliset urheiluseurat lähettivät perheelle liput peleihin ja paikallinen DJ teki pojalle laulun.

Kääntöpuolena ovat kokonaisena alla olevassa twiitissä näkyvän kuvan herättämät epäilykset. Moni somessa ihmetteli viiden pizzapalan puuttumista, kuppien puuttumista, valokuvan ottamisen ajankohtaa ja kutsuttujen tulon varmistamatta jättämistä.

A Tucson 6-year-old invited 32 of his classmates to a pizza party for his birthday over the weekend… and no one showed up: https://t.co/5KGkBT9gD3 #abc15 pic.twitter.com/cxXf25W2xJ

Teddy invited 32 classmates to his 6th birthday party — and no one showed up.

The Phoenix Suns saw the viral photo of Teddy sitting alone, and decided to give him a birthday he won't forget. https://t.co/PTTpvcK5Sl pic.twitter.com/U6WBztEYTx

