Kuka on eduskunnan puheenjohtaja? Kansanedustaja: En osaa sanoa

Arto Satonen ihmettelee Aamulehden linjaa.

Lännen Median Taloustutkimukselle tekemässä kyselyssä suomalaisilta kysyttiin, kuka on eduskunnan puhemies. Vain 31 prosenttia tiesi kyseessä olevan Matti Vanhanen.

Aamulehdessä uutinen muuttui monimutkaisemmaksi, koska AL noudattaa sukupuolineutraalia linjaa ja puhuu eduskunnan ”puheenjohtajasta”. Niinpä AL:n uutisessa Lännen Median puhemies-sanat oli korvattu puheenjohtaja-sanoilla.

– Aamulehti kysyi kansalaisilta kuka on eduskunnan puheenjohtaja ja 59 prosenttia vastasi ”en osaa sanoa”! Aivan oikein! Niin minäkin olisin vastannut, kun ei sellaista edes ole. #puhemies #aamulehti #eduskunta , kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen twiittaa.

Arto Satosella on varaa sanoa. Hän on entinen eduskunnan varapuhemies.

Suomen perustuslaissa puhutaan useissa kohdissa eduskunnan puhemiehestä ja hänen tehtävistään. Perustuslain 43. pykälän mukaan ”eduskunta valitsee keskuudestaan valtiopäiviksi kerrallaan puhemiehen ja kaksi varapuhemiestä”; puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista ei ole mainintaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen on kysellyt Aamulehdeltä, miten he suhtautuvat sanoihin isänmaa ja äidinkieli. Aamulehti on nyt vastannut, että he käyttävät niitä ”sellaisenaan, koska ne eivät ole ammattinimikkeitä”.

