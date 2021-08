Kuka oli SAK:n legendaarisen Lohtander-mainoksen isä?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uutuuskirjan mukaan kohtalokasta 2007 vaalimainosta vaati SAK:lta SDP.

Eduskuntavaalien 2007 alla suurta huomiota herätti SAK:n vaalimainos, jonka arveltiin lopulta hyllytettynäkin kääntyneen yhdeksi tekijäksi kokoomuksen suurvoitolle.

Silloinen kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, nykyinen Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies käsittelee asiaa uutuuskirjassaan Väistämättä (Otava).

– Eduskuntavaalien alla SAK oli teettänyt provosoivan mainoksen, jossa Oiva Lohtander esitti valtavan, ruokaa notkuvan pöydän ääressä porsastelevaa ökyporvaria. Lohtanderin hahmo naureskeli, että suomalaiset on hemmoteltu pilalle. ”Jos minä saan päättää, niin työajalla tehdään töitä. Kahvit juodaan omalla ajalla. Jos minä saan päättää, lomia pitää ne, joilla on siihen varaa. No, minähän saan päättää. Eihän ne edes äänestä”, hahmo julisti, kirjassa todetaan.

– Yrittäjät ja kansalaiset hermostuivat pahanpäiväisesti, ja SAK veti lopulta mainoksen pois. Idean isää ei ole ikinä löytynyt. SAK:ssa siihen aikaan palvellut johtava ay-toimitsija väitti minulle, että mainoksen teettäminen oli SDP:n vaatimus. Puolue sysäsi kuitenkin vastuun SAK:lle, Jyri Häkämies jatkaa.

Häkämiehen mukaan ”mainos hyydytti SDP:n vaalityön juuri kuumimpaan kampanja-aikaan. Tämän on todistanut myös Eero Heinäluoma, joka myöhemmin syytti kokoomusta SAK:n vaalimainoksen kimppuun hyökkäämisestä. Happamasti Heinäluoma myönsi, että se oli hyväja taitava veto altavastaajalta ja että sen avulla kokoomus nousi vaalivoittoon”.

Eero Heinäluoma oli tuolloin SDP:n puheenjohtaja ja entinen pitkäaikainen SAK:n työntekijä.

– Itse huomasin, miten mielialat muuttuivat toritapahtumissa. Kokoomuksen teltoille alkoi tulla väkeä; jotenkin olimme päässeet pois nurkasta keskelle kehää, Häkämies todistaa.

Hänen mukaansa Heinäluoma oli osittain oikeassa. SAK:n epäonnistunut mainos Häkämiehen mukaan vaikutti asiaan, mutta ei ratkaissut vaalitulosta.

Kokoomuksen 2007 historiallisen vaalivoiton Jyri Häkämies näkee olleen yhdistelmä viidestä asiasta. Lohtanderin lisäksi siihen vaikuttivat hänen mukaansa Jyrki Kataisen helposti hyväksyttävä persoona, Sauli Niinistön huima äänimäärä, Sari Sairaanhoitaja -aloite ja keskustelu perintöverosta.

