Outi Mäkelä: Kuka nyt vastaa pandemianhoidosta?

Koronapandemian alkuvaiheessa tauti oli tuntematon, ilmassa oli paljon kysymyksiä ja taistelun keinovalikoimaa vasta kartoitettiin. Yksi asia oli kuitenkin selvä, nimittäin se, kuka operaatiota johtaa. Valtioneuvosto ja pääministeri pitivät tiedotustilaisuuksia harva se päivä. Kansa kuunteli ja totteli ohjeita. Pärjäsimme lopulta tilastollisesti jopa paremmin kuin monet muut maat.

Pandemian edetessä rakennettiin strategia ja portaat pandemian hallitsemiseksi erilaisilla rajoituksilla erilaisissa vaiheissa. Vastuu siirrettiin kunnille ja aluehallintoviranomaisille, jolloin ajateltiin saavutettavan tarvittavaa joustavuutta rajoitusten suhteen. Ja kaiken lainsäädännöllisen hiomisen ja päätösvirheiden oikaisemisten jälkeen paketin kanssa pystyttiin toimimaan siten, että tauti saatiin silloisilla varianteilla hallintaan.

Rokotukset käänsivät pandemiataistelun puolustuksesta hyökkäykseksi ja kun rokotteissa ollaan nyt jo toisella kierroksella, on nähtävissä, että ne toimivat ja antavat suojan tautia vastaan.

Neljäs aalto on nyt kuitenkin deltavariantin myötä iskenyt ja se kohdentuu erityisesti siihen osaan väestöä, joka ei ole vielä saanut rokotteita tai on saanut vasta yhden rokotuksen. Suurimmat tartuntaluvut ovat olleet alle 30-vuotiaissa ja suurin riski on heillä, jotka eivät ole ottaneet rokotteita, eivät ole vielä saaneet toista rokotetta tai eivät vielä ikänsä puolesta tai lainkaan kuulu rokotettavien joukkoon.

Useilla alueilla on noustu nopeasti perustasolta kiihtymisvaiheeseen ja nyt taiteillaan leviämisvaiheen rajamailla. Kysymys kuuluukin, että ovatko leviämisvaiheen toimet tässä tilanteessa nyt oikeasuhtaisia ja välttämättömiä, vai pitäisikö nyt miettiä jotain muuta?

Talvella leviämisvaiheessa julkiset tilat, uimahallit, kuntosalit, sisäleikkipuistot ja kauppakeskusten oleskelutilat suljettiin, harrastuspaikat suljettiin, yksityisten toimijoiden tilojenkäyttöä rajoitettiin huomattavasti, ravintoloiden aukioloa ja anniskelua rajoitettiin ja joitain ravintoloita myös suljettiin, yleisötilaisuudet keskeytettiin ja yksityistilaisuuksien – myös hautajaisten osallistujamääriä rajoitettiin. Toinen aste ja yläkoulut opiskelivat osin etänä ja läsnäopetukseen osallistuttiin maskitettuna. Olisivatko nämä keinot nyt oikeasuhtaisia ja välttämättömiä?

Eikö nyt pitäisi löytää keinoja, joilla rokotekattavuutta saadaan lisättyä ja rajoitustoimia kohdennettaisiin täsmennetysti siten, että ne, joilla ei ole niin suurta suojan tarvetta enää voisivat elää vapaammin? Eikö nyt kannattaisi toimia siten, että yhteiskunnan totaalisulkuja vältettäisiin, jos siihen on mahdollisuus?

Iso moraalinen kysymys on myös se, että annetaanko alle 12-vuotiaiden jossain vaiheessa vain sairastaa tauti, vaikka heihinkin kohdentuu tutkijoiden arvion mukaan noin 20 prosentin riski sairastua long covidiin.

Keskusteluun on jo nostettu useita erilaisia täsmäkeinoja, kuten koronapassi, 12-15-vuotiaiden rokotusten kiirehtiminen, rokotusten nopeuttaminen ryhmissä, jotka ovat eniten tekemisissä rokottamattomien kanssa, kuten terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen ja opetuksen henkilöstö.

Alueilla ei ole valtaa näissä asioissa, vaan meidän on toimittava niillä pelimerkeillä, jotka meille on annettu. Ministerit kyllä ottavat kantaa ja yksi toisensa jälkeen komppaavat passiehdotusta tai voivottelevat koulujen alun lähestymistä ja torppaavat mahdollisia etäopetusajatuksia, mutta mitään ei tapahdu. Aika kuluu, jahkailu jatkuu, testausjonot pitenevät, bileet paranevat, tartuntamäärät kasvavat ja jos muita ohjeita ei tule, alueet ovat pakotettuja pian kaivamaan leviämisvaiheen vanhan arsenaalin naftaliinista.

Nyt tarvitaan ylemmältä tasolta joku, joka ottaa homman hanskaan. Strategiaa pitäisi päivittää ja toimenpiteitä lisätä. Kuka nyt vastaa pandemianhoidosta?

