Kuka maksaisi hanhien tuhot? Ministeriöillä eri näkemys

Esitys valkoposkihanhista halutaan viipymättä eduskunnalle.

Kokoomuksen ympäristövaliokunnan sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenet vaativat, että maa- ja metsätalousministeriö tuo nopealla aikataululla eduskunnalle esityksen valkoposkihanhien siirtämisestä metsästyslain piiriin.

Heidän mukaansa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) myönsi tänään ympäristövaliokunnan julkisessa kuulemisessa, että valkoposkihanhen siirtäminen metsästyslajin piiriin on harkitsemisen arvoista. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on jo aiemmin vaatinut toimenpidealoitteessaan, että valkoposkihanhi lisättäisiin metsästettävien lajien joukkoon.

– Julkisessa kuulemisessa tuli selväksi, että valkoposkihanhen siirtäminen metsästyslain piiriin olisi nopein ja tehokkain toimenpide. Ministeri Mikkonen näytti vihreää valoa muutokselle. Seuraava kysymys kuuluukin: milloin maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) tuo esityksen eduskuntaan?, Heikki Vestman kysyy tiedotteessa.

Julkisessa kuulemisessa kävi heidän mukaansa myös ilmi, että ympäristöministeriöllä ja maa- ja metsätalousministeriöllä on erilainen näkemys asian ratkaisemisesta erityisesti budjettitekniikan vuoksi. Maataloudelle maksetaan korvauksia valkoposkihanhien aiheuttamista vahingoista. Valkoposkihanhien aiheuttamat tuhot ovat tältä keväältä jo yli kaksi miljoonaa euroa.

– Ympäristöministeriön kanta on, että jos valkoposkihanhi siirrettäisiin luonnonsuojelulaista metsästyslakiin, niin loppuisivat myös ympäristöministeriön maksamat rauhoitettujen lajien vahingot. Ympäristöministeriön mukaan korvausten maksaminen siirtyisi lakimuutoksen myötä maa- ja metsätalousministeriön vastuulle. Maa- ja metsätalousministeriö katsoo kuitenkin, että se ei voisi maksaa vahinkoja riistavahinkojen osalta, edustajat kertovat.

– Hallinnolliset erimielisyydet on työnnettävä viimeistään nyt sivuun, kun viljelijöiden hätä on suurin. Korvaukset maksetaan kuitenkin viime kädessä samojen veronmaksajien pussista. On käsittämätöntä, jos molempien ministeriöiden kannattama muutos kaatuu budjettimiekkailuun. Asia on hoidettava kuntoon viimeistään ensi syksyksi, kokoouksen Sari Multala ja Markku Eestilä sanovat.

Suomeen on saapunut arvion mukaan noin 650 000 valkoposkihanhea, jotka aiheuttavat tuhoa pelloilla. Suomen kautta muuttavien lintujen määrä kasvaa noin 10 prosentin vuosivauhtia.