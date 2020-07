Kuka maksaa poimijoiden koronahoidon?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtio ei välttämättä korvaa Suomeen lähetettyjen työntekijöiden hoitoa.

Suomen molekyylilääketieteen instituutin tutkijatohtori Jukka Koskela pitää matkailijoiden voimassa olevia korvaussäännöksiä epäselvinä.

Hän on nostanut esiin Helsingin Sanomien marjanpoimijoista kertovan uutisen, jossa yritysten todetaan olevan korvausvelvollisia poimijoiden hoitokustannuksista, mikäli tämä sairastuu koronavirukseen.

– Valistakaa, kuka maksaa EU/ei-EU matkailijan C19 hoidon? HS tänään: ”Yritysten on myös..taattava poimijan hoitokustannukset siinä tapauksessa, että hän sairastuu koronaviruksen vuoksi.”, Jukka Koskela siteeraa.

– Eikö meidän kannattaisi kannustaa hoitoon/testiin hakeutumiseen eikä oireiden piilotteluun?

Koronaviruksen vuoksi saatu hoito on maksullista henkilölle, joilla on pysyvä tai tilapäinen oleskelulupa Suomessa, mutta joilla ei ole kotikuntaa eikä oikeutta hoito-oikeustodistukseen. Tällaisia henkilöitä ovat Kelan mukaan esimerkiksi kolmansista maista tulevat opiskelijat, jotka eivät työskentele Suomessa, diplomaatit, lähetetyt työntekijät, au pairit ja paperittomat ihmiset, joilla on kielteinen turvapaikkapäätös.

Twitterissä nostetaan myös esille ulkomaille matkustavat suomalaiset. EU:n alueella turvaa saa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista.

Koskelalta kysytään, kuka korvaa sairastumisen, jos matkaakin EU-maiden ulkopuolelle.

– Niinpä, väitän että moni vakuutusyhtiö katsoo sairastumisen tapahtuneen ennen matkaa (inkubaatio-aika huomioiden) jolloin korvauksia ei myönnetä. En kyllä itse matkustaisi EU/ETA maiden ulkopuolelle tällä hetkellä, jos sinnekään, Koskela vastaa.

