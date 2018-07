Kuka lukee sähköpostiasi – ”likainen salaisuus” on paljastunut

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sovelluskehittäjät ovat päässeet lukemaan Gmail-viestejä, jos käyttäjä on tullut tahattomasti antaneeksi heille siihen luvan.

Google on BBC:n mukaan vahvistanut, että kolmannen osapuolen sovelluskehittäjät ovat voineet joskus lukea Gmail-käyttäjien lähettämiä ja vastaanottamia yksityisiä sähköpostiviestejä.

Kolmannen osapuolen sovelluksia tileihinsä liittäneet ihmiset ovat saattaneet samalla tahattomasti antaa ulkoisille kehittäjille luvan lukea heidän viestejään.

Eräästä yhtiöstä on kerrottu Wall Street Journalille, että käytäntö on ollut yleinen ja että se on ollut ”likainen salaisuus”.

Googlen mukaan käytäntö ei kuitenkaan ole ollut vastoin yhtiön politiikkaa.

Gmail-palvelulla on yhteensä 1,4 miljardia käyttäjää ympäri maailman.