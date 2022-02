Kuka korvaa, jos kutsumaton vieras liukastuu kotipihallasi?

Poliisin mukaan kiinteistön omistaja on vastuussa vahingoista.

Komisario Kimmo Klemetti Itä-Uudenmaan poliisista muistuttaa, että omakotitalon omistaja voi säästää pitkän pennin lumitöillä ja kotipihaa hiekoittamalla.

– Omakotitalon omistaja on vastuussa, jos hän on laiminlyönyt pihansa talvikunnossapidon ja kutsumaton vieras liukastuu pihamaalla kävellessään talon pääovelle. Sillä ei ole merkitystä, onko henkilö jakamassa postia, kysymässä tietä vai kaupustelemassa, vaan lähtökohtana on se, että vastuu on kiinteistön omistajalla, tiedotteessa sanotaan.

Poliisista muistutetaan, että kiinteistön omistajien pitää varmistaa myös, ettei katolta putoa lunta tai jäätä ihmisten päälle. Komisario kehottaa huolehtimaan turvallisuudesta.

– Jos mielit katolle keventämään lumikuormaa, huolehdi aina omasta ja sivullisten turvallisuudesta ja käytä turvavaljaita. On myös hyvä ilmoittaa katolle kiipeämisestä puolisollesi tai naapurille. Parasta olisi, jos joku olisi paikan päällä valvomassa, jos jotain ikävää pääsisi kuitenkin tapahtumaan.