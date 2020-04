Kuka jätti portin auki? Oikeuskansleri tutkii lentokentän koronavirheet

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Selvityksiä on pyydetty kolmelta ministeriöltä.

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on käynnistänyt huhtikuun alussa omasta aloitteestaan selvityksen koskien viranomaisten menettelyä koronaviruksen estämisestä lentokentillä.

Sosiaali- ja terveysministeriöltä, liikenne- ja viestintäministeriöltä sekä ulkoministeriöltä on pyydetty selvitystä toimista, jotka liittyvät koronaviruksen leviämisen estämiseen lentokentillä, sekä viranomaisten ja muiden asiaan liittyvien tahojen välisestä tiedonkulusta ja vastuunjaosta.

Selvityspyynnöt ovat kovasanaisia. Niissä kerrotaan, että oikeuskanslerinvirastoon tulleissa kanteluissa on arvosteltu viranomaisten ja muiden tahojen menettelyä koronaviruksen leviämisen estämisessä Suomen lentokentillä. Oikeuskansleria on pyydetty tutkimaan muun muassa viranomaisten ja muiden tahojen päätösten ja toimien riittävyyttä koronariskialueelta palanneiden matkailijoiden ohjeistuksessa, testaamisessa ja karanteeniin määräämisessä sekä selvittämään, kenellä on ollut vastuu asian johtamisesta.

Viruksen portti Suomeen

Helsinki-Vantaan lentokentästä tuli Suomen koronakriisin keskeinen puheenaihe maaliskuun lopussa, kun lentokentän ”vuotaminen” nousi esiin viranomaisten merkittävästi synkentyneiden korona-arvioiden syynä.

Sosiaalista mediaa myöten oli jo ennen tätä pitkään ehditty ihmetellä täyteen ahdettuja lentokenttäbusseja, puuttuvia ohjeistuksia ja kontrolleja sekä Italian korona-alueiden lomalaisia, jotka painelivat lentokentältä julkisilla suoraa päätä ostoskeskuksiin ja ravintoloihin.

Sittemmin kenttää on luonnehdittu jopa viruksen ”portiksi” Suomeen.

Kuka vastaa?

Vastuuta tapahtumista on palloteltu julkisuudessa ees-taas. Hallitus syytti lentokenttiä operoivaa Finaviaa, joka puolestaan kertoi noudattaneensa viranomaisten ohjeita. STM:stä taas puhuttiin tietokatkoksesta ”eri toimijoiden välillä”. Tietoa toimista ja vastuista oli vaikea saada. Verkkouutiset kertaa tapahtumia ja vastuukysymyksiä tässä jutussa.

Verkkouutiset teki lentokentille menneistä ohjeista useita tietopyyntöjä eri tahoille. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:ltä saadun selvityksen perusteella matkalaisten karanteeniohjeistus jumittui THL:n ja STM:n byrokratiaan.

Täysin oma lukunsa olivat satamat, joiden kautta tulijoihin herättiin vasta huhtikuun puolella sekä etenkin Lappeenrannan lentokenttä.

Lappeenrantaan lennätettiin viikkokausia turisteja Euroopan pahimmalta epidemia-alueelta Italian Lombardiasta pitkälle maaliskuuhun, vaikka koko Italia oli julistettu epidemia-alueeksi jo kuun alussa.

Asiaa selvittäneen Seuran mukaan Lappeenrannan kaupunki katsoi, että kentän sulkemisesta olisi pitänyt saada viranomaispäätös. Viranomainen oli taas eri mieltä. Verkkouutisten näkemän sähköpostiviestin perusteella lentokenttä katsoi maaliskuussa toimivansa viranomaisten, muun muassa THL:n, ohjeiden mukaan, kun se ei rajoittanut Bergamon lentoja. Mitään päätöstä kentän sulkemisesta ei tullut.

”Olennaisia puutteita”

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen ministeriöille lähettämissä selvityspyynnöissä kerrataan Helsinki-Vantaan Lentokenttää koskevia keskeisiä julkisuudessa olleita tietoja.

– Koska julkisuudessa olleiden tietojen mukaan ainakin Helsinki-Vantaan lentokentällä näyttäisi olleen olennaisia puutteita Suomeen palaavien matkailijoiden ohjeistamisessa ja muutoinkin hallinnassa koronavirustilanteessa, olen ryhtynyt omana aloitteenani (dnro OKV/10/50/2020) tutkimaan viranomaisten menettelyä koronaviruksen leviämisen estämisessä lentokentillä, Puumalainen toteaa.

Apulaisoikeuskansleri on pyytänyt valtioneuvoston kanslialta alustavaa arviointia varten tietoja ennen kaikkea siitä, ”mitä toimenpiteitä lentomatkustajien ja muiden lentoasemalla olevien henkilöiden turvallisuuden varmistamiseksi oli tehty ja mihin toimenpiteisiin Suomeen palaavien lentomatkustajien suhteen oli ryhdytty koronaepidemian leviämisen estämiseksi”. Vastauksena kerrotaan tulleen Finavian selvitys, joka on osoitettu valtioneuvoston kanslialle.

Kolmea ministeriötä pyydetään toimittamaan viimeistään 8.5 mennessä tarpeellinen selvitys asiasta.

– Selvityksessä tulee kiinnittää erityisesti huomiota ministeriön ja sen hallinnonalan toimenpiteisiin, jotka liittyvät koronaviruksen leviämisen estämiseen lentokentillä, sekä viranomaisten ja muiden asiaan liittyvien tahojen väliseen tiedonkulkuun ja vastuunjakoon. Samalla pyydän ilmoittamaan, mikäli asia on ministeriön tietojen mukaan muun viranomaisen tutkittavana, selvityspyynnössä sanotaan.

Verkkouutiset pyysi THL:ltä ja samoilta ministeriöiltä 30.3 kaikkia Helsinki-Vantaan lentokentälle, kentällä toimiville viranomaisille ja/tai Finavialle 1.2.2020-30.3.2020 välisenä aikana lähetettyjä koronavirusepidemiaan liittyviä ohjeita, suosituksia sekä muita määräyksiä ja toimintaohjeita.

Tähän mennessä vastauksia on tullut THL:n lisäksi liikenne- ja viestintäministeriöltä ja sosiaali- ja terveysministeriöltä. LVM:n mukaan pyydettyjä asiakirjoja ei voida luovuttaa, koska niitä ei ole olemassa. Mitään tällaisia ohjeita kentälle tai Finavialle ei siis olisi ministeriöltä mennyt. Vastauksessa korostetaan, ettei LVM ole ”lentokentällä toimiva viranomainen” ja että tartuntatautilaki velvoittaa STM:n vastaamaan tartuntatautien torjunnan yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta sekä valtakunnallisesta terveydenhuollon häiriötilanteisiin tai niiden uhkaan varautumisesta ja näiden tilanteiden johtamisesta.

STM toimitti omassa vastauksessaan asiakirjapyyntöön 5.3-27.3 välisenä aikana lentokentälle jaettavaksi toimitettuja ohjeita ja lomakkeita. THL:n vastauksista kerrotaan puolestaan alta löytyvässä jutussa.

