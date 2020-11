Kuka hallituksessa päätti sivuuttaa WHO:n maskisuosituksen?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajat haluavat tietää, kenen ohjauksella ohjeistus unohdettiin. Seurauksena peruttiin kesän joukkotapahtumia.

Kokoomuksen kansanedustajat Timo Heinonen, Pauli Kiuru ja Anne-Mari Virolainen ovat jättäneet kirjallisen kysymyksen Maailman terveysjärjestö WHO:n maskisuosituksen huomiotta jättämisestä.

Toukokuussa annetussa WHO:n ohjeistuksessa suositellaan muun muassa urheilu- ja kulttuuritapahtumien kävijöille muistutuksia maskimääräyksestä tai -suosituksesta.

– Suomessa yli 500 henkilön massatapahtumat olivat kiellettyjä alun perin heinäkuun loppuun asti. Aluehallintovirasto tiedotti myöhemmin, että heinäkuun alusta alkaen yli 500 hengen tapahtumat ovat sallittuja. Edustaja Pauli Kiuru jätti jo toukokuun alussa ministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen yli 500 hengen yleisötilaisuuksien järjestämisestä tapauskohtaisella harkinnalla koronavirusepidemian aikana. Kun ministeri vastasi kysymykseen kuukautta myöhemmin, kesäkuun alussa, oli vastauksena vain: ”Virastoja on kehotettu harkitsemaan näiden ohjeiden asettamista yli 50 henkilön, mutta enintään 500 henkilön yleisötilaisuuksien järjestämisen välttämättömäksi edellytykseksi. Ohjeiden yksityiskohtainen soveltaminen on aina järjestäjän vastuulla. Tilaisuuksien ja toiminnan järjestäjät voivat laatia omia tilanne-, toiminta- tai tapahtumakohtaisia tarkempia suosituksiaan, joissa on otettava huomioon aluehallintoviraston päätökset.”, kansanedustajat toteavat kysymystekstissä.

– Tässäkään vaiheessa ei WHO:n tuoreesta ohjeistuksesta mainittu sanallakaan.



WHO:n massatapahtumia koskevat suositukset olisivat heidän mukaansa ”mahdollistaneet kymmenien massatapahtumien järjestämisen kesäkuussa muun muassa urheilu- ja tapahtuma-alalla”.

– Nyt on tullut julki, että sosiaali- ja terveysministeriön virkamiesjohdosta olisi haluttu tuoda julki ja ottaa Suomessakin käyttöön WHO:n parhaiden asiantuntijoiden kanta ja ohjeistus. Hallituksen poliittisen ohjeistuksen vuoksi WHO:n ohjeistuksesta kuitenkin vaiettiin.

– Maskisuositus saatiin Suomeen vasta tänä syksynä. Ennen sitä urheiluseurat ja muut toimijat ovat itsenäisesti antaneet maskisuosituksia, ja joissain tapauksissa maskien käyttö on ollut myös pakollista. Esimerkiksi Helsingin kaupunki kannustaa vahvasti urheilu- ja kulttuuritapahtumien järjestäjiä suosittamaan maskeja tapahtumakävijöille.

Ministerille esitetään vastattavaksi kysymykset ”kenen päätöksellä WHO:n massatapahtumaohjeistusta ei huomioitu hallituksen päätöksissä ja tiedotuksessa ja kun sosiaali- ja terveysministeriön virkamieskunnassa olisi ollut halua julkaista WHO:n ohjeistus, mutta poliittisen ohjauksen vuoksi näin ei toimittu, niin kuka teki päätöksen olla julkaisematta WHO:n raporttia?”.