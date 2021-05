Panu Laturi: Kuka haastaisi Jussi Halla-ahon?

Miksi perussuomalaiset ovat ajamassa kotouttamista alas? kirjoittaja ihmettelee.

Perussuomalaiset ovat Ruotsin ruotsidemokraattien tavoin rakentaneet ison osan kannatuksestaan maahanmuuttopolitiikan varaan. Molempien politiikan perusta on uhkakuvien ja kauhujen rakentamisessa ratkaisujen esittämisen sijaan.

Suomessa muiden puolueiden olisi tiukemmin haastettava perussuomalaiset heidän esittämistään väitteistä ja uskallettava laittaa Jussi Halla-Aho tiukoille puhtaasti asiaperustein. Halla-aho pääsi edellisten vaalien alla yllättävän helpolla ja pääsee tälläkin hetkellä. Olisi otettava mallia Ruotsin keskustan puheenjohtaja Annie Lööfistä, joka haastoi Ruotsidemokraattien Jimmie Åkessonia STV:n puoluejohtajakeskustelussa 2.5. erittäin rohkeasti ja hyvin.

Perussuomalaiset ovat onnistuneet siinä, että perussuomalaisten pelosta on valitettavasti tullut muiden puolueiden toimintaa ohjaava tekijä. Suomettumisen sijaan vallalla on persuuntuminen. Tämä on näkynyt aika ajoin kaikkien suurten puolueiden toiminnassa. Viimeisin esimerkki tästä oli kokoomuksen sekoilu EU-tukipaketin osalta. Itselleni sekoilusta tuli myötähäpeä ja suru. Onhan kokoomus totuttu nähtävän EU-politiikan edistäjänä ja vahvana eurooppalaisuuden puolustajana.

Suomen EU-politiikasta tuntuu muutekin puuttuvan kaikki tulevaisuuteen katsova visiointi. Eurooppalaisuuden puolesta puhujia tarvitaan. Myös vihreät perinteisenä Eurooppa-puolueena on ollut varsin hiljaa. Ei pidä myöskään unohtaa Sdp:tä ja keskustaa, joissa olisi tarvetta Lipposen ja Ahon hengelle.

Perussuomalaisia tulisi kunnallisvaaleissa voimakkaasti haastaa esimerkiksi siitä, miten se suhtautuu kotouttamiseen ja sen kustannuksiin. Luulisi, että kustannusten alasajon sijaan, perussuomalaisten tavoitteena olisi saada tänne muuttaneet sopeutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan mahdollisimman hyvin. Miksi perussuomalaiset ovat ajamassa kotouttamista alas?

Toinen asia, jossa perussuomalaisia tulisi haastaa, on se, että miten he ovat ajatelleet hoitaa Suomen terveydenhuollon ja vanhustenhoidon tulevaisuudessa? Väestön ikääntyessä emme nimittäin pärjää ilman työperäistä maahanmuuttoa. Ulkomainen työvoima on ainoa keino turvata terveys- ja hoivasektorimme tulevaisuudessa.

Itselläni on viimeisen reilun vuoden aikana ollut paljon ulkomaalaistaustaisia hoitajia, jotka ovat olleet erinomaisia ja osanneet myös hyvin suomea. Esimerkiksi lempihoitajani Maire täällä Merenpisarassa on virolainen ja Christoffer on Filippiineiltä. Uhkakuvien sijaan todellisuus on oikeasti kuitenkin positiivisia esimerkkejä.

Siispä haasteeni kaikille puolueille on: nyt kun kunnallisvaalikeskustelut lähestyvät, olisi uskallettava haastaa perussuomalaisia kotouttamisesta ja tulevaisuuden työvoimatarpeesta. Ja myös vaadittava oikeita vastauksia. Pelkät sloganit eivät riitä.

Panu Laturi Panu Laturi on Viestintätoimisto N2 Comms:n osakas.