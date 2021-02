Ministerin epäillään johtaneen eduskuntaa harhaan – ministeriö selventää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ministeri Timo Harakka osoittaa syyttävän sormen Traficomin suuntaan.

Osa eduskunnan liikennevaliokunnasta epäilee liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd.) antaneen eduskunnalle väärää tietoa. Tekniikan Maailman mukaan valiokunta aikoo ottaa uudelleen käsittelyyn viime viikolla hyväksytyn romutuspalkkiolain muutoksen.

Valiokunta haluaa selvittää, kuka antoi romutuspalkkiolaista tulkintaohjeen, jonka mukaan 2000 euron palkkioita voisi saada useamman kuin yhden auton romutuksesta. Harakan mukaan tulkinnan teki Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, ei liikenne- ja viestintäministeriö. Kuitenkin myös ministeriöstä annettiin sama tulkintaohje.

-Herää kysymys, onko ministeri Harakka antanut eduskunnalle harhaanjohtavaa tietoa, kansanedustaja Matias Marttinen (kok.) sanoi Tekniikan Maailmalle.

Liikenne- ja viestintäministeriön ilmasto- ja ympäristöyksikön johtaja Päivi Antikainen antoi 27. marraskuuta romutuspalkkioista kysyneelle kansalaiselle Twitterissä neuvon, jonka mukaan yhden uuden vähäpäästöisen auton hankintaa varten voi saada romutuspalkkion useammasta kuin yhdestä autosta.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ryhtyi joulukuun ensimmäisellä viikolla antamaan asiasta kysyville kansalaisille samansisältöisiä neuvoja.

Harakan mukaan ei Traficomin käyttämä linjaus ei vastannut lainsäätäjän tarkoitusta, jonka mukaan yhden uuden auton hankintaan voi saada vain yhden romutuspalkkion.

– Missään lain säätämisen vaiheessa kukaan ei ole esittänyt toisenlaista näkemystä — eivät lainvalmistelijat, lausunnonantajat, eduskunnan valiokunnan jäsenet, kuullut asiantuntijat, täällä salissa esiintyneet edustajat — mutta kun laki oli valmis, se alkoi elää omaa elämäänsä tavalla, jota kukaan meistä ei osannut kuvitella, Harakka sanoi eduskunnan lähetekeskustelussa 3.2.

Harakan mukaan virhe oli Traficomin syytä. Ministerin mukaan tilanne tuli liikenne- ja viestintäministeriön johdolle ilmi vasta tammikuun alussa.

– Romutuspalkkion myöntämisessä on ilmennyt Liikenne- ja viestintävirastossa epäselvyyttä. Virheellisesti on haettu useammasta romutetusta autosta romutuspalkkioita yhden uuden auton hankintaa varten, ja tällaisia hakemuksia on toimitettu Liikenne- ja viestintävirastolle useita.

Tammikuun puolivälissä valmistunut esitys romutuslaista tarkensi, että romutuspalkkion voisi saada yhden uuden auton hankintaan yhden kerran 2000 euron arvosta. Romutuspalkkion nippuhakemuksia ehti tulla Traficomille noin 300.

Ministeriö täsmentää

Liikenne – ja viestintäministeriöstä haluttiin Verkkouutisille täsmentää romutuspalkkiosta synytynyttä keskustelua.

Ministeriö täsmentää seuraavasti:

Liikenne- ja viestintäministeriön virkamies (Päivi Antikainen) tviittasi vastauksena saamaansa kysymykseen näin: ”Romutuspalkkiota voi hakea useamman kerran jos lain ehdot täyttyvät.”

Ja näin on.

Laissa ei ole estettä hakea useampaa romutuspalkkiota, mutta yhdellä romutuspalkkiolla voi hakea avustusta vain yhden uuden henkilöauton hankintaan. Jos siis romutat kaksi henkilöautoa, voit hakea yhdellä romutustodistuksella avustusta yhden uuden henkilöauton hankintaan ja toisella romutustodistuksella vaikka sähköpyörän hankintaan.

Kysyjä on tehnyt virkamiehen vastauksesta johtopäätöksen, joka on virheellinen. Tähän virkamies ei ole enää vastannut. Tviittiketjusta selviää, että ministeriön viestinnästä vastattiin kysyjälle vielä myöhemmin ja ohjattiin Traficomiin lisätietojen saamiseksi.

Eduskunnan täysistunnossa 12.2. liikenne- ja viestintävaliokunnan edustajat Suna Kymäläinen ja Kari Tolvanen ovat jo kertoneet, että romutuspalkkion valmistelusta ja tiedonkulusta halutaan selvitys. Tämä erittäin tarpeellinen selvitys on nyt työn alla liikenne- ja viestintäministeriössä. Selvitys tehdään ja siitä otetaan opiksi se mikä opiksi otettavissa on. Virallista pyyntöä ja täsmällisiä kysymyksiä valiokunnasta ei ole vielä tullut, mutta työ on ministeriössä jo alkanut heti 12.2. täysistunnossa lausutun jälkeen.

