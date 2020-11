Kuinka monesti istuva presidentti on hävinnyt USA:ssa?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Donald Trump ei ole ensimmäinen, jolle jatkokausi on jäänyt haaveeksi.

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden on nousemassa Yhdysvaltain seuraavaksi presidentiksi. Samalla se tarkoittaa, että republikaanien ehdokas ja istuva presidentti Donald Trump häviää vaalit eikä pääse tavoittelemalleen jatkokaudelle.

Tilanne on historiallinen, sillä perinteisesti jatkokautta tavoitteleva presidentti on ollut Yhdysvalloissa vahvoilla. Historia tuntee kuitenkin tapauksia, joissa istuvan presidentin jatkokausi on jäänyt vain haaveeksi.

Ennen Donald Trumpia Yhdysvaltain presidenttinä on toiminut 43 henkilöä, joista ainoastaan kymmenen on hävinnyt vaalit jatkokautta tavoitellessaan. Yhdysvaltain historiasta löytyy myös yksi tapaus, jossa vaalit hävinnyt presidentti on noussut takaisin virkaan myöhemmin.

Edellisen kerran istuva presidentti hävisi Yhdysvalloissa vaalit vuonna 1992, jolloin republikaanien ehdokkaana ollut istuva presidentti George H.W. Bush hävisi vaalit demokraattien Bill Clintonille.

Brittilehti The Independent on luetellut Yhdysvaltain historiasta kaikki ne tapaukset, jolloin istuva presidentti on joutunut kokemaan vaalitappion.

John Adams

Vuosina 1797–1801 järjestyksessään Yhdysvaltain 2. presidenttinä toiminut John Adams oli ensimmäinen presidentti, joka ei päässyt toiselle presidenttikaudelle. Adamsin vaalitappion syynä on pidetty Ranskan kanssa käytyä sotaa ja erityisesti sen aikana säädettyä lakimuutosta, jonka mukaan presidentti voi karkottaa Yhdysvaltoihin muuttaneen henkilön, jonka kotimaa on sodassa Yhdysvaltojen kanssa.

Adams edusti federalistista puoluetta.

John Quincy Adams

Yhdysvaltain 6. presidenttinä vuosina 1825–1829 toiminut John Quincy Adams on historian toinen presidentti, joka hävisi presidentinvaalit toista kautta tavoitellessaan. Hänen vaalitappion syynä on pidetty Adamsiin kohdistuneita lahjontaepäilyjä. Hän edusti demokraattis-republikaanista puoluetta, joka on nykyisen demokraattisen puolueen edeltäjä

John Quincy Adams oli Yhdysvaltain 2. presidenttinä toimineen John Adamsin poika.

Martin van Buren

Vuosina 1837–1841 Yhdysvaltain 8. presidenttinä toiminut demokraatti Martin van Buren oli kolmas Yhdysvaltain presidentti, joka hävisi vaalit toista kautta tavoitellessaan. Hänen kautensa aikana Yhdysvallat kärsi historiansa pahimmasta finanssikriisistä ja kävi toista sotaa seminole-intiaaneja vastaan.

Grover Cleveland ja Benjamin Harrison

Yhdysvaltain historia tuntee toistaiseksi vain yhden tapauksen, jossa vaalit hävinnyt presidentti on palannut virkaan myöhemmin. Yhdysvaltain 22. presidenttinä vuosina 1885–1889 toiminut demokraattien Grover Cleveland hävisi vaalit republikaanien Benjamin Harrisonille, mutta onnistui nousemaan uudelleen presidentiksi seuraavissa vaaleissa neljän vuoden päästä tehden samalla Harrisonista viidennen presidentin, joka ei voittanut uudelleenvalintaa.

Koska Clevelandin kaksi kautta presidenttinä eivät olleet peräkkäin, hän on sekä Yhdysvaltain 22. että 24. presidentti.

William Howard Taft

Vuosina 1909–1913 Yhdysvaltain 27. presidenttinä toiminut republikaani William Howard Taft oli seuraava Yhdysvaltain presidentti, joka hävisi uudelleenvalinnan. Hän hävisi presidentinvaaleissa 1912 demokraattien Woodrow Wilsonille.

Useimmat historioitsijat ovat pitäneet häntä keskinkertaisena presidenttinä, koska Taftin neljä vuotta vallassa olivat heidän mielestään merkityksettömiä.

Herbert Hoover

Yhdysvaltain 31. presidentti, republikaani Herbert Hoover oli virassa vuosina 1929–1933. Hooverin presidenttikautta varjosti muun muassa vuoden 1929 pörssiromahdus ja siitä alkanut lama. Maan talous ei toipunut Hooverin kauden aikana, ja vuoden 1932 vaaleissa hän hävisi valinnan demokraattien Franklin D. Rooseveltille.

Gerald Ford

Vuosina 1974–1977 Yhdysvaltain 38. presidenttinä toiminut republikaani Gerald Ford ei päässyt toiselle kaudelle vuoden 1976 vaaleissa.

Ford nousi Yhdysvaltain presidentiksi varapresidentin paikalta vuonna 1974, kun edellinen presidentti Richard Nixon erosi virastaan Watergate-skandaalin vuoksi. Samalla se tekee Fordista historian ainoan presidentin, jota ei ole vaaleissa valittu koskaan presidentiksi.

Jimmy Carter

Gerald Fordin vuonna 1976 voittanut demokraatti Jimmy Carter oli Yhdysvaltain 39. presidentti ja toimi virassa vuosina 1977–1981. Hän tavoitteli jatkokautta vuoden 1980 vaaleissa, mutta hävisi republikaanien Ronald Reaganille.

Carter on Yhdysvaltain yhdeksäs presidentti, joka hävisi vaalit toista kautta tavoitellessaan. Carterin häviö oli myös ensimmäinen kerta, kun kaksi istuvaa presidenttiä peräkkäin on epäonnistunut pääsemään jatkokaudelle.

George H. W. Bush

Yhdysvaltain 41. presidenttinä vuosina 1989–1993 toiminut republikaani George H. W. Bush oli seuraava presidentti, joka hävisi vaalit jatkokautta tavoitellessaan. Bush tavoitteli jatkokautta vuoden 1992 vaaleissa, mutta hävisi vaalit demokraattien Bill Clintonille.