Pieni Amelia lauloi Frozenia Kiovan pommisuojassa, säveltäjäkin ihastui – ”kuin taikaa”

Ukrainalaisessa pommisuojassa kuvattu video pikkutytön laulusta on herättänyt laajaa huomiota. Videota on katsottu jo yli 12,6 miljoonaa kertaa Twitterissä.

Amelia-tyttö piristää muita suojaan hakeutuneita laulamalla Let It Go -kappaleen Disneyn Frozen-animaatioelokuvasta. Idina Menzelin esittämä kappale palkittiin parhaan laulun Oscarilla vuonna 2014.

Kappaleen sävelsivät ja sanoittivat Kristen Anderson-Lopez ja Robert Lopez.

Kristen Anderson-Lopez on jakanut Twitterissä videon ukrainalaisen tytön esityksestä.

– Rakas pieni tyttö, jolla on kaunis ääni. Kirjoitin tämän kappaleen mieheni kanssa osana kertomusta perheestä, joka toipuu vaikeista asioista, Anderson-Lopez sanoo.

– Laulusi on kuin taikatemppu, joka levittää valoa sydämestäsi ja auttaa kaikkia sitä kuuntelevia. Jatka laulamista! Me kuuntelemme!

Dear Little Girl with the beautiful voice,

My husband and I wrote this song as part of a story about healing a family in pain. The way you sing it is like a magic trick that spreads the light in your heart and heals everyone who hears it. Keep singing! We are listening! https://t.co/j8CnDSNJw8

— Kristen Anderson-Lopez (@Lyrikris10) March 7, 2022