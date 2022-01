”Kuin syöttö Vladimir Putinin lapaan”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mielestä Venäjä kannustaa länttä tekemään virheitä.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen kirjoittaa sivuillaan otsikolla Kuin syöttö Putinin lapaan yhteisessä kaukalossa. Heinosen mielestä Venäjä ja Vladimir Putin toimivat määrätietoisesti ja käyttävät kaikki lännen virheet hyväkseen.

– Ja näitä virheitä Venäjä myös ruokkii ja kannustaa tekemään. Ja jokainen vähänkin merkittävän toimijan kannanotot merkitään ylös – voitoiksi. Ja vakavimpia ne ovat tietenkin silloin, kun ne tulevat EU:n johdosta tai jonkun maan pääministeriltä. Sellaisiin ei tässä tilanteessa olisi mitään varaa, Timo Heinonen toteaa.

Hänen mukaansa juuri hyväksytyssä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa eduskunta päätti mahdollisuuden hakea Nato-jäsenyyttä eli niin sanotun Nato-option. Se luo Heinosen mielestä jonkin verran turvaa, sillä tällaisessa tilanteessa eivät Venäjä ja Putin tiedä miten Nato toimisi, jos Ruotsiin ja Suomeen iskettäisiin.

– Emme toki mekään tiedä. Mutta tämä epätietoisuus voi osaltaan hillitä Venäjän intoa tai suunnitelmia. Mutta toisaalta tällaiset ulostulot mitä viimeksi esimerkiksi maamme pääministeri Sanna Marin (sd.) on kansainväliselle medialle antanut siitä, että Suomi ei ole Nato-jäsenyyttä hakemassa murentavat tätä olettamaammekin ja hyvän uskon varaan rakentamaamme turvaa, Heinonen katsoo.

Timo Heinonen noteeraa, että presidentti Sauli Niinistö toki totesi MTV3:n Asian Ytimessä -ohjelmassa, ettei puheita ole maailmalla juuri huomioitu.

– Viesti oli hyvä ja tärkeä myös siksi, että maailmalla on selvästi tiedossa, että meidän ulkopolitiikkaamme johtaa juuri Niinistö. Hänen ulostuloillaan, haastatteluillaan ja jälleen kerran poikkeuksellisen aktiivisella puhelindiplomatialle on suurin merkitys.

– Tästä huolimatta nyt olisi kuitenkin todellakin viisasta, että vuosikymmeniin jännittyneimmässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa ei pääministerimme yksinajattelunaan sulkisi maamme ulko- ja turvallisuuspolitiikan kulmakiveä, mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä, pois, edes määräajaksi tai edes ääneen tapahtuneessa yksinajattelussaan. Ja toisaalta olisi enemmän kuin järkevää ja vielä tärkeämpää, että perustuslakimmekin hengessä tällaiset linjaukset jätettäisiin tasavallan presidentin johdolla tehtäviksi ja myös tällaisten ulostulot presidentin vastuulle.

Kansanedustajan mielestä ”jokainen puolihuolimaton ja harkitsematon ulostulo mistä päin maailmaa tulkitaan nyt todellakin tarkkaan ainakin Venäjällä”.

– Venäjä on painostanut pitkään Ukrainaa ja siellä konfliktin riski on todella korkea. Viime päivinä länsimaat ovat tehneet omia toimiaan muun muassa maassa olevan oman siviiliväestönsä suhteen. Myös Valko-Venäjän kansa on alistettu rajusti diktatuurin alle ja Venäjä siirtää joukkojaan maahan kertausharjoituksen varjolla.

– Vanha viisaus kertoo kuitenkin, että maahan on helppo saada venäläisiä joukkoja, mutta niitä on sen jälkeen vaikea saada pois. Tämän me Suomessa tiedämme 1918 tapahtumienkin valossa paremmin kuin hyvin.

Heinonen sanoo voivansa vakuuttaa, että ”meillä eletään ouolustusvoimienkin osalta hyvin ja tiukasti hetkessä. Tehdään ja ollaan valmiina ja valppaina”.