Kuin kohtaus elokuvasta: Poliisi ajaa videolla takaa vesiskoottereita

Vesiskoottereiden kuljettajat hurjastelivat poliisia pakoon Thames-joella.

Scotland Yardin meripoliisit joutuivat perjantai-iltana lähtemään takaa-ajoon Lontoossa Thames-joella, kun neljä vesiskootteria lähti pakenemaan. Asiasta uutisoi tässä Sky News.

Alla olevalla silminnäkijän kuvaamalla videolla näkyy, kuinka vesiskootterit kiitävät poliiseja karkuun samassa paikassa, jossa kuvattiin vuonna 1999 julkaistun James Bond -elokuvan Kun maailma ei riitä (The World is Not Enough) takaa-ajokohtaus.

Scotland Yard on kommentoinut Twitterissä tätä yhtä historiansa epätavallisinta takaa-ajotilannetta:

”Meripoliisin yksikkö ajoi tänään takaa neljää vesiskootteria saatuaan ilmoituksen, että ne hurjastelevat Thames-joella. Vesiskootterit lähenivät Lontoon keskustaa, mutta saimme ne muuttamaan kurssinsa.”

Veneiden käyttöä Thames-joella rajoitetaan ja valvotaan tarkasti turvallisuussyistä. Iso-Britanniassa vesiskootterin ajamiseen ei tarvitse ajolupaa.