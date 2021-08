Näin häivekorvetti lipui ääneti Suomeen

Visby-luokan korvetit ovat Ruotsin merivoimien uutta aluskalustoa.

Suomenlinnan historiaa vaaliva Ehrensvärd-seura juhlisti viikonloppuna 100-vuotista taivaltaan. Juhlan kunniaksi ja seuran kutsusta Suomenlinnan edustalla vieraili Ruotsin laivaston Visby-luokan korvetti.

Merisotakoulu julkaisi Twitteriin elokuvamaisen videon, jossa korvetti lipuu saaristoa pitkin ja rantautuu Suomenlinnaan. Video löytyy jutun alta.

Visby-luokan korvetit ovat Ruotsin merivoimien uutta aluskalustoa, jossa on hyödynnetty häiveteknologiaa. Se tarkoittaa sitä, että alus on viholliselle vaikeammin havaittava.

Alus on varusteltu RBS15 MkII -meritorjuntaohjuksilla, joiden kantama on yli 70 kilometriä. Lisäksi Visby-luokan korvetissa on 57 mm Bofors-yleistykki, jonka tulinopeus on 200 laukausta minuutissa.