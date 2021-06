”Kuihtuvan vallan voimalla tapahtuvaa ylimielisyyttä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustaja ihmettelee yhä keskustan Markus Lohen käytöstä täysistunnossa.

Oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustajat tuohtuivat maanantaina eduskunnan täysistunnossa sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajalle Markus Lohelle (kesk.). Hän ei edustajien mukaan suostunut vastaamaan kysymykseen, miksi perustuslakivaliokunnan lausunto sivuutettiin sote-uudistuksessa täysin.

Kokoomuksen Timo Heinonen on yhä ällistynyt asiasta. Hän toteaa sivuillaan, että ”eduskunnassa on jälleen tapahtumassa ruma näytelmä”.

– Ja nyt kysymys kuuluukin, että kuka enää Suomessa perustuslakia ja parlamentarismia puolustaisi? Eduskunnan puhemiehistön olisi pitänyt ja pitäisi vielä nytkin puhemies Anu Vehviläisen (kesk.) johdolla tähän puuttua, mutta mitä vielä, Timo Heinonen kirjoittaa.

Markus Lohi ei Timo Heinosen mukaan ”pystynyt vastaamaan aiheelliseen kritiikkiin ja perustuslain sivuuttamiseen”.

– Lohen käytös eduskunnan täysistunnossa oli lähinnä kuihtuvan vallan – tosin vielä käytössä ja voimissa olevan vallan – voimalla tapahtuvaa ylimielisyyttä, Heinonen toteaa.

– Nyt siis vasemmistohallitus on keskustan johdolla runnomassa läpi maakuntasotea sellaisella aikataululla, että maamme sosiaali- ja terveyshuolto on kriisissä heti maakuntien aloittaessa 2023. Ongelmat on siis sylissä jo ennen eduskuntavaaleja ja luulenkin, että eduskuntavaaleista tulee jälleen kerran sote-vaalit, hän jatkaa.

– Ongelmia siis riittää ja isoimmat vasta tulossa. Saa nähdä millaiseen kriisiin maamme sosiaali- ja terveyshuolto vielä tällä teolla ajetaan.