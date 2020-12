KSML: Varusmiehet lihovat edelleen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Varusmiesten keskipaino on noussut yli seitsemän kiloa vuodesta 1993.

Tänä vuonna palveluksensa aloittaneiden asevelvollisten keskipaino oli jo 78,1 kiloa, kertoo Keskisuomalainen.

Vuodesta 1993 asevelvollisten keskipaino on noussut 7,3 kiloa. Sitä voidaan pitää merkittävänä, koska samaan aikaan varusmiesten keskipituus ei ole juurikaan muuttunut.

Kapteeni Salla Riikonen Maavoimien esikunnasta toteaa, että varusmiesten keskipainon nousussa on kyse yhteiskunnallisesta ilmiöstä.

– Puolustusvoimat ei ole asiaa tutkinut, mutta yleisesti yhteiskunnan muutos, liikkumattomuus ja ruokailutottumukset vaikuttanevat keskipainon nousuun varusmiehillä, hän arvioi Keskisuomalaiselle.

Ylipaino voi olla syy siirtää varusmies kutsunnoissa C- tai E-luokkaan. C-luokkaan määrätään terveydellisin perustein palveluksesta rauhan aikana vapautettavat. E-luokituksen saa varusmies, jolla on terveydellisiä syitä, mutta hänet käsketään uudelleen kutsunnoissa tarkastettavaksi määräajan jälkeen.

– Kutsuntalautakunta keskustelee aina asevelvollisen kanssa toimintakyvystä ja kehonpainosta, jos lääkäri on esittänyt ylipainon vuoksi E-luokkaa tai C-luokkaa.

Perusperiaatteena on, että A-palveluskelpoisuusluokkaan määrätään nuorukainen, jonka painoindeksi on alle 30. Palveluskelpoisuusluokaksi tulee B painoindeksin ollessa yli 30 ja E, jos on lisäksi huono kunto.

Poikkeuksiakin on. Esimerkiksi painonnostoa harrastava asevelvollinen, jonka toimintakyvyn arvioidaan olevan hyvä, voidaan määrätä palveluskelpoisuusluokkaan A, vaikka hänen painoindeksinsä olisi yli 30.