KSML: Hoitaja altisti lukuisia vanhuksia koronalle

Työnantajana ei voi määrätä ketään ottamaan rokotetta.

Keuruun kaupungin palkkalistoilla oleva kotihoidon hoitaja on Keskisuomalaisen saamien tietojen mukaan altistanut lukuisia vanhuksia koronalle.

Koronaan sairastunut hoitaja ei ollut tiettävästi ottanut koronarokotetta, ja ainakin yksi iäkäs henkilö on saanut tartunnan. Hänet on viety tehohoitoon.

Keuruun kaupungin vs. perusturvajohtaja Mari Kolu ei kommentoi asiaa.

– Tämä on kyllä erittäin ikävää, jos näin on päässyt käymään. Toivomme, että kaikki ottaisivat rokotteen, ja näin suojaisivat itsensä ja asiakkaansa. Me työnantajana emme voi määrätä ketään ottamaan rokotetta emmekä saa tietoomme, että kuka on ottanut rokotteen ja kuka ei, Kolu sanoo Keskisuomalaiselle.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juha Palonevan mukaan kunnat ovat aiheen tiimoilta aikamoisessa puristuksessa.

Paloneva toivoo, että asiaa säätelevää lakia uudistettaisiin mahdollisimman ripeästi. Se, tulisiko koronarokotteesta tehdä pakollinen etenkin hoitoalalla työskenteleville, on syytä ratkaista pian. hän sanoo.

– Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että kaikkien, jotka tapaavat työssään suuressa riskissä olevia ja jo valmiiksi hauraita henkilöitä, pitäisi ottaa rokote. Se on jo moraalinen velvoite, Paloneva toteaa KSML:lle.