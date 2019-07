KS: Maantie rikkonut kymmeniä auton renkaita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rengasvaurioiden uskotaan johtuvan liian terävästä murskeesta.

Kuusamon Oulangassa sijaitsevalla Lii­ka­sen­vaa­ran­tiellä on rik­kou­tu­nut kym­me­niä ren­kai­ta tänä ke­sä­nä, uutisoi Koillissanomat. Syy­nä on tien pin­noit­tee­na käy­tet­tä­vä te­rä­väh­kö murs­ke.

Keskiviikkona al­ka­vas­sa Ou­lan­ka Fes­tis­sä va­rau­du­taan ren­gas­vau­ri­oi­hin pop up -huol­to­pis­teel­lä. Lii­ka­sen­vaa­ran­tie on ol­lut ka­pea so­ra­tie, jon­ka kun­to on huo­no eri­tyi­ses­ti ke­li­ri­kon ai­kaan. Tie sijaitsee osin Oulangan kansallispuiston alueella.

Kuu­sa­mo­lai­sen Hi­naus­pal­ve­lu Kar­ja­lai­sen yrit­tä­jäl­le Han­nu Kar­ja­lai­sel­le tie al­kaa ol­la hy­vin­kin tut­tu paik­ka.

– Tä­nä­kin aa­mu­na asi­ak­kaal­ta meni kaik­ki nel­jä ren­gas­ta. Kak­si oli toh­jo­na ja kak­si vuo­si, Kar­ja­lai­nen ker­too KS:lle.

Oulangan kansallispuistoon matkalla ollut autoilija kertoi rengaspainevaroituksen alkaneen hälyttämään tiellä jo viiden kilometrin ajon jälkeen. Noin kymmenen kilometrin jälkeen autoilija oli huomannut rengasvaurion.

– Sa­noin vai­mol­le jo kään­nyt­tä­es­sä, et­tä on sen nä­köis­tä murs­ket­ta, et­tä me­nee­kö­hän ren­gas rik­ki. Jat­koim­me sil­ti mat­kaa. Ties­sä oli pie­ni ko­ro­ke ja pe­rä­kouk­ku ot­ti kiin­ni maa­han. Sil­loin huo­ma­sin, et­tä kus­kin puo­lei­nen ta­ka­rengas oli puh­jen­nut.