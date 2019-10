KRP:n mukaan yhtiöiltä huijattu mittavasti ulkomaille

Useita suomalaisyhtiöitä on huijattu mittavassa petoskokonaisuudessa.

Useita Suomessa toimivia rahoitusyhtiöitä ja yhtä kansainvälistä luottokorttiyhtiötä on huijattu myöntämään lainoja ja luottokortteja laajassa kansainvälisessä rikoskokonaisuudessa, keskusrikospoliisi kertoo.



Poliisi epäilee, että Suomeen on järjestetty ulkomailta EU-kansalaisia, jotka ovat Suomessa käynnin yhteydessä rekisteröityneet maistraatissa ja avanneet itselleen suomalaisen pankkitilin. Tämän jälkeen heidän epäillään luovuttaneen suomalaiset henkilötietonsa sekä pankkitilinsä käytettäväksi rikolliseen toimintaan.

Asianomistajille aiheutuneet vahingot ovat olleet tutkittavassa kokonaisuudessa yhteensä noin 725 000 euroa.

– Ulkomaalaisten henkilöiden luovuttamien suomalaisten henkilötietojen avulla on haettu pikavippejä ja luottokortteja sekä perustettu yhtiöitä, jotka on saatu rekisteröityä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin väärennettyjen asiakirjojen avulla. Henkilöille on myös väärennetty palkka- ja työtodistuksia. Kyseiset henkilöt ovat kotoisin Ruotsista, Virosta, Latviasta ja Tanskasta, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mikko Laaksonen Keskusrikospoliisin tiedotteessa.

Esitutkinnassa on selvinnyt, että epäillyllä rikollisella toiminnalla saatuja varoja on pääasiassa nostettu käteisenä automaateilta ja niillä on tehty verkkokauppaostoksia. Lisäksi ulkomaille on tehty tilisiirtoja.

Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet loppuvuoden 2016 ja kesän 2017 välisenä aikana.

Esitutkinnan aikana on kirjattu 30 rikosilmoitusta nimikkeillä törkeä petos, rekisterimerkintärikos, törkeä tietomurto, veropetos ja väärennys.