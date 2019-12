Kroatiassa tänään presidentinvaali

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Istuva presidentti Kolinda Grabar-Kitarović pyrkii jatkokaudelle, mutta vaali tulee olemaan tasainen.

Tänään sunnuntaina kroatialaiset valitsevat maalleen presidentin. Äänioikeutettuja on 3,8 miljoonaa. Pääehdokkaat suosituimmasta alkaen ovat istuva presidentti, konservatiivisen HDZ:n Kolinda Grabar-Kitarović, sosiaalidemokraattinen ex-pääministeri Zoran Milanović ja oikeiston itsenäinen ehdokas, folk-muusikko ja ex-kansanedustaja Miroslav Škoro. Kaikkien kannatus on yli 20 prosenttia, joten vaalista tulee tasaväkinen, eikä selvää voittajaa ole ennustettavissa.

Voitettuaan täpärästi sosiaalidemokraattien ehdokkaan Ivo Josipovićin vuonna 2015 Grabar-Kitarovićista tuli järjestyksessään neljäs Kroatian presidentti ja ensimmäinen tähän virkaan valittu nainen. Lisäksi hän oli tuolloin 46-vuotiaana Euroopan nuorin presidentti. Valintaansa ennen Kitarović oli toiminut Eurooppa- ja ulkoministerinä, Kroatian Yhdysvaltain-suurlähettiläänä ja puolustusliitto Naton apulaispääsihteerinä. Poliittisesti hän edustaa länsimielistä, maltillista oikeistoa.

Keskustavasemmiston Zoran Milanović on luvannut olevansa ”modernin, edistyksellisen, uteliaan ja avoimen Kroatian presidentti”, joka virassaan tekisi maasta ”normaalin ja suvaitsevaisen”.

Škoro taas on esiintynyt itsevarmasti. Hän on julistanut voittavansa ”toisella kierroksella joka tapauksessa, jote ei ole tarpeen järjestää toista kierrosta, mikä on vain valtion rahojen säästöä.” Näin ollen hänet kannattaisi valita jo 22. joulukuuta. Ainoana pääehdokkaista Škoro kannattaa presidentin valtaoikeuksien lisäämistä.