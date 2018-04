KD esittää vanhusasioiden valtuutettua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

KD:n puoluehallitus haluaa varmistaa vanhusten oikeuden hyvään ja yhdenvertaiseen hoitoon.

Kristillisdemokraattien puoluehallitus esittää vanhusasiavaltuutetun viran perustamista Suomeen.

– Vanhuksia ja heidän omaisiin tulee kuunnella nykyistä paremmin. Selkeisiin ja räikeisiin puutteisiin vanhustenhoidossa pitää puuttua välittömästi.

– Yksi selkeä askel eteenpäin on vanhusasiainvaltuutetun asettaminen. Valtuutetun päätehtävänä olisi puolustaa ikäihmisten oikeuksia kaikissa tilanteissa. Erityisen tärkeä vanhusasiainvaltuutetun asettaminen on nyt, kun yhä enemmän palveluista siirtyy kiihtyvää tahtia yksityisille toimijoille. Vanhusväestön kasvu on toinen huomioitava seikka asian kiireellisyyden kannalta, puoluehallituksen tiedotteessa sanotaan.

Kristillisdemokraattien puoluehallitus muistuttaa, että samaan aikaan kun ikäihmisten elinikä pitenee, muistisairaudet lisääntyvät.

– Yksinäisyyden lisääntyessä syntyy myös yhä enemmän tilanteita, joissa vanhus elää yksin, kotihoidon varassa, omassa kodissaan. Valtuutetun tehtävä olisi valvoa, ottaa kantaa, raportoida vanhuksia koskevista epäkohdista ja tarttua niiden korjaamiseen. Valtuutetulle voisi tehdä myös kanteluita.

Vanhusasiavaltuutetun viran perustamisesta on pantu hiljattain vireille myös kansalaisaloite, jolla on tällä hetkellä hieman yli 1500 allekirjoittajaa.