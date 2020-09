Kristillinen oikeisto operaatioon Donald Trumpin puolesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pian syyskuun puolivälin jälkeen Yhdysvaltain pääkaupungin kadut täyttyvät taas mielenosoittajista.

Tällä kertaa kyse on evankelista Franklin Grahamin suuresta herätyskristillisestä marssista, jolla kymmenet tuhannet uskovaiset kokoontuvat yhteiseen rukoukseen maansa tulevaisuuden puolesta. Marssilla ei tulla suoraan kannattamaan kumpaakaan presidenttiehdokasta, mutta kaikille on silti selvää, kenen vaalivoittoon sillä pyritään.

Grahamin rukousmarssi on osa valtavaa operaatiota, jonka Yhdysvaltain vaikutusvaltainen kristillinen oikeisto on käynnistänyt presidentti Donald Trumpin uudelleenvalinnan varmistamiseksi. Neljä vuotta sitten vastaavat, valtamedialta pimentoon jääneet operaatiot olivat jo mittaluokaltaan historiallisia, mutta tänä vuonna aiotaan rikkoa ennätykset.

Kristillisessä oikeistossa tiedetään hyvin, että herätyskristilliset muodostavat edelleenkin Yhdysvaltain suurimman yksittäisen äänestäjäkunnan. Vaalipaikoille sankoin joukoin lähtiessään se voi ratkaista tämänkin vuoden vaalit.

Kristittyjä on seitsemän kymmenestä yhdysvaltalaisesta. Äänestysikäisistä heitä on 180 miljoonaa. Kaikista viime vaaleissa äänestäneistä ennätykselliset 33 prosenttia oli konservatiivisia kristittyjä, ja pelkästään herätyskristityistä Trumpia äänesti 81 prosenttia. Uusimpien kyselyiden mukaan heistä 83 prosenttia aikoo tehdä näin nytkin.

Silti herätyskristityistä miltei 60 miljoonaa jätti viime vaalit väliin. Jos kristillisen oikeiston onnistuu nyt innostaa nämäkin ihmiset äänestyspaikoille, Trumpin voitto on käytännöllisesti katsoen varma.

Tämän takia on kristillinen oikeisto aloittanut suuria rukous- ja paastokampanjoita jo kuukausia sitten. Sen Acts 20:28 -verkosto on mobilisoinut pappeja Trumpin taakse jo vuoden ajan ja muun muassa Catholic Vote- ja Our Church Votes -järjestöt ovat rekisteröineet suuren määrän uusia kristittyjä äänestäjiä.

Abortinvastainen Susan B. Antony List -yhteisö on käyttämässä vaalityöhön peräti 52 miljoonaa dollaria ja ottamassa yhteyttä neljään miljoonaan syntymättömien lasten oikeuksia kannattavaan äänestäjään.

Faith and Freedom Coalitionin vapaaehtoiset ovat ehtineet käydä jo miljoonan vaa’ankieliosavaltioissa asuvan uskovan kotona ja aikovat tehdä vielä viisi miljoonaa kotikäyntiä lisää.

Kohdennettuja sähköposteja lähetetään miltei 30 miljoonaa, tekstiviestejä 20 miljoonaa, vaalimainoksia sata miljoonaa, ja digitaalisia mainoksia aiotaan julkaista yli 60 miljoonaa.

Mitään vastaavan laajuista operaatiota ei ole ennen nähty. Mutta kristillinen oikeisto katsoo nimenomaan tämän vuoden vaalit niin käänteentekeviksi koko kristinuskon tulevaisuuden ja kristityille tärkeiden moraalikysymysten kannalta, että he eivät aio jättää kiveäkään kääntämättä Trumpin voiton varmistamiseksi.

Kyse on sekä Trumpin jo tuottamasta ja vielä lupaamasta tuloksesta että demokraattien avoimesta vihamielisyydestä konservatiivisraamatullista uskoa kohtaan ja lupauksista kumota Trumpin aikana saavutettu.

Trump on presidenttinä tehnyt enemmän kristillisen oikeiston agendan edistämiseksi kuin kukaan edeltäjistään – oli kysymys sitten syntymättömien lasten oikeuksista, uskonvapauden turvaamisesta, Jerusalemin tunnustamisesta Israelin pääkaupungiksi tai korkeimman oikeuden saamisesta konservatiivien haltuun.

Joe Bidenin demokraatit sen sijaan lupaavat rajoittamatonta aborttioikeutta. Kaikki, myös uskopohjaiset yhteisöt, pakotettaisiin aborttien kustantajiksi ja korkeimpaan oikeuteen nimitettäisiin vain aborttia kannattavia.

Sananvapautta ja oikeutta toimia oman uskon pohjalta rajoitettaisiin lailla aina, kun joku näkee niissä etnisyyteen tai sukupuoli-identiteettiin kohdistuvaa syrjintää tai vihapuhetta.

Kaiken tämän takia demokraattien voittoa pidetään konservatiivisissa kristillisissä piireissä lopun alkuna uskonvapaudelle Yhdysvalloissa. Sen jälkeen ei olisi enää mahdollista sananjulistus, eikä elämä omien uskonvelvoitteiden mukaan – ei ainakaan ilman valtiollisia rajoituksia ja rangaistuksia.

Lausuma voi vaikuttaa ylidramaattiselta, mutta tuntemus on totisinta totta. Tämän takia kristillinen oikeisto mobilisoituu nyt Donald Trumpin taakse ennen näkemättömässä laajuudessa.