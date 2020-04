Krista Mikkonen: Valtion tuettava ulkoilua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansallispuistojen ja virkistysalueiden kävijämäärät ovat kasvaneet epidemian aikana.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen (vihr.) mielestä valtion pitäisi varata resursseja suomalaisten ulkoilujärjestön tukemiseen.

– Ilahduttavaa on, että näin koronan aikana entistä useammat suomalaiset ovat löytäneet ulkoilun elvyttävän vaikutuksen oman terveytensä ylläpitämiseksi, ministeri Mikkonen kertoo tiedotteesa.

Hän puhui Suomen Ladun etänä pidetyssä järjestön kokouksessa.

– Googlen keräämän anonyymidatan perusteella suomalaisten ulkoilu on lisääntynyt 48 prosentilla poikkeusaikana. Tämä näkyy muun muassa siinä, että kansallispuistojen ja virkistysalueiden kävijämäärät ovat kasvaneet epidemian aikana huomattavasti. Kysyntä sopivista ulkoilu- ja luontokohteista ja ulkoilun toimintavinkeistä on kasvanut selkeästi.

Tähän kysyntään vastatakseen ministeri Mikkosen mielestä ulkoilujärjestöt tarvitsevat pandemia-aikana valtion tukea.

– On ollut hienoa huomata, että monet ulkoilua edistävät kansalaisjärjestöt, kuten Suomen Latu, ovat tarttuneet tähän pyyntöön, ja he haluavat auttaa. Parhaillaan on vireillä Suomen Ladun ja usean muun järjestön yhteinen toimintakokonaisuus, jonka avulla kaikki löytäisivät itselleen mielekkään tavan ulkoilla ja nauttia luonnosta.

Ministerin mukaan tämä tapahtuisi digitaalista alustaa hyödyntäen, ja sen avulla voitaisiin palvella suomalaisia ympäri maata ulkoilun pariin.

– Katsonkin, että tämä hanke on sellainen, jossa myös valtion tulisi olla mukana sitä edistämässä ja varattava resurssit seuraavan lisätalousarvion yhteydessä.

Ministeri Mikkonen johti puhetta Suomen Ladun varsinaisessa järjestön kevätkokouksessa 26.4. Kokous järjestettiin pandemian takia etänä.