Krista Mikkonen MTV:lle: Liikenteen päästöt vaikein rasti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallitus on sitoutunut puolittamaan liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen (vihr.) mukaan hallituksella on kova urakka edessään, jotta tavoite liikenteen päästöjen puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä toteutuu.

– Liikenne on melkeinpä se vaikein rasti, kun katsotaan esimerkiksi eri Euroopan maita, kun ne ovat tehneet päästövähennyksiä, Mikkonen toteaa MTV:n Uutisextran haastattelussa.

Aalto-yliopiston tutkijat esittivät tällä viikolla, että polttoaineiden myyntilupajärjestelmä olisi tehokkain tapa puolittaa fossiilisten polttoaineiden kulutus Suomen tieliikenteessä vuoteen 2030 mennessä. Polttoainelitrojen myyntilupia myytäisiin huutokaupassa, joten järjestelmä muistuttaisi suuresti päästökauppaa.

Mikkonen ei tyrmää tutkijoiden ehdotusta. Hänen mukaansa toteutus voi olla kuitenkin vaikeaa.

– Minusta tämä oli hyvä ja konkreettinen raportti siinä mielessä, että tämä näytti sen, että meillä on todella paljon tehtävää, jos aiomme puolittaa liikenteen päästöt. Tämä selvitys on tehty kuitenkin puhtaasti taloudellisesta näkökulmasta ja malli on vaikea toteuttaa sellaisenaan, ministeri toteaa MTV:lle.

– Meidän täytyy huolehtia siitä, että siirtymä on oikeudenmukainen sekä alueellisesti että taloudellisesti, kuten hallitusohjelmaan on kirjattu.