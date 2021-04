Krista Mikkonen lupaa, että öljylämmitys loppuu ilman pakkoa

Valtio maksaa tukea niille talonomistajille, jotka vaihtavat öljyn muihin polttoaineisiin.

Ympäristöministeriö on laatinut ohjelman, jonka avulla Suomi yrittää lopettaa talojen lämmittämisen öljyllä. Ohjelman mukaan öljylämmitystä ei kielletä, mutta rakennusten omistajille tarjotaan avustuksia, jotta nämä vaihtaisivat muihin lämmitysmuotoihin.

Hallitusohjelmassa lukee, että Suomi pyrkii eroon fossiilista polttoaineista, muistuttaa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.). Ei kieltoja, vaan kannusteita, hän lupaa.

– Hallituksen tavoitteena on, että öljylämmityksestä luovutaan 2030-luvun alkuun mennessä. Rakennusten nykyisiä öljylämmitysjärjestelmiä ei olla kieltämässä, eikä öljylämmittäjille ole suunnitteilla sanktioita.

Mikkosen mukaan tähän asti käytössä olleita tukia on käytetty runsaasti.

– Nykyiset tuet öljylämmityksestä luopumiseen ovat olleet jymymenestys. Tukea on hakenut jo yli 13 000 kotitaloutta. Tämä on malliesimerkki reilusta siirtymästä. Samalla, kun öljyn hintaa on nostettu, on kotitalouksia tuettu siitä irtautumisessa.

Suomessa on tällä hetkellä 130 000 pientaloa, jotka lämpiävät öljyllä. Öljyä kuluu vuodessa keskimäärin 2 200 litraa yhtä taloa kohden. Kuntien käytössä on puolestaan 5 100 ölylämmitteistä rakennusta. Kaikkien näiden yhteenlasketut päästöt ovat 900 000 tonnia hiilidioksidia vuodessa.

Mikkonen huomauttaa, että lämmitysmuodon vaihtaminen saattaa maksaa paljon.

– Öljylämmityksen vaihtaminen esim maalämpöön vaatii kalliin alkuinvestoinnin johon kaikilla ei ole varaa ilman avustusta. Tuen avulla yhä useampi pystyy vaihtamaan puhtaampaan energiajärjestelmään jonka edullisemmat käyttökustannukset maksavat investoinnin takaisin ajan kanssa