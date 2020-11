Krista Mikkonen: Korona voi levitä myös kotimaisille minkkitarhoille

Jos elinkeino kokee ison muutoksen, ministerin mukaan alalta luopumista on aiheellista tukea.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen (vihr.) mukaan on vakava uutinen, että Tanskassa koronavirus on levinnyt turkistarhoilla minkeistä ihmiseen. Kaikki tarhatut minkit on määrätty lopetettavaksi.

Mikkosen mukaan tartuntoja on havaittu myös ainakin Ranskan, Espanjan ja Yhdysvaltojen turkistarhoilla.

– Suomen viranomaiset seuraavat turkistarhojen tilannetta. Emme voi sulkea pois mahdollisuutta, että koronavirus leviää myös kotimaisille tarhoille. Tarvitsemme selvän toimintasuunnitelman tilanteen varalle, Krista Mikkonen kirjoittaa Twitterissä.

Ruokavirasto tiedotti eilen torstaina, että se käynnistää tehostetut koronavirustestaukset minkkitarhoilla tällä viikolla.

Ruokaviraston mukaan koronavirus tarttuu herkästi ihmisestä minkkeihin. Myös supikoira voi saada tartunnan. Minkeistä ja supikoirista koronavirus voi puolestaan tarttua turkiseläinten kanssa tekemisissä oleviin ihmisiin ja levitä turkistarhoilta eteenpäin.

Näytteeksi otetaan itsestään kuolleita minkkejä

Turkistarhoilla käynnistyvään näytteenottoon on valittu 30 tarhaa, jotka sijaitsevat kymmenessä eri kunnassa Pohjanmaan sekä Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla. Näytteeksi otetaan itsestään kuolleita minkkejä. Seurantanäytteenotto on tarkoitus saada päätökseen viikon 47 aikana.

Tulosten perusteella suunnitellaan jatkoseuranta, jolloin otetaan näytteet kaikista Suomen minkki- ja suomensupitarhoista.

– Viruksen leviäminen estettävä myös eläimestä ihmiseen, Mikkonen toteaa.

Mikkosen mukaan vielä on aikaista arvioida, miten Tanskan päätös lopettaa kaikki minkit vaikuttaa laajemmin alan tulevaisuuteen.

– Jos kokonainen elinkeino kokee ison muutoksen, on aiheellista tukea alalta luopumista sekä uudelleen kouluttautumista. Unohtamatta alueiden taloutta, joille toiminta on keskittynyt, Mikkonen linjaa.

On vakava uutinen, että Tanskassa koronavirus on levinnyt turkistarhoilla minkeistä ihmiseen. Kaikki tarhatut minkit on määrätty lopetettavaksi. Tartuntoja on havaittu myös ainakin Ranskan, Espanjan ja Yhdysvaltojen turkistarhoilla. #korona — Krista Mikkonen (@MikkonenKrista) November 6, 2020

Vielä on aikaista arvioida, miten Tanskan päätös vaikuttaa laajemmin alan tulevaisuuteen. Jos kokonainen elinkeino kokee ison muutoksen, on aiheellista tukea alalta luopumista sekä uudelleen kouluttautumista. Unohtamatta alueiden taloutta, joille toiminta on keskittynyt. — Krista Mikkonen (@MikkonenKrista) November 6, 2020