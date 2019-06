”Krista Kiurun selitykset kuulostavat jo lähes kalajutuilta”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ministerin puheet hoitajamitoituksesta kuulostavat kokoomuksen kansanedustajan melkeinpä ”kalajutuilta”.

Perhe- ja peruspalveluministerin Krista Kiuru (sd.) jatkoi keskiviikkona selityksiään hoitajamitoituksesta.

– Ministeri Kiurun on syytä lopettaa monipolviset selitykset ja kannettava vastuunsa ministerinä. Peruspalveluministerinä Kiurun on keskityttävä vanhuspalveluiden epäkohtien korjaamiseen. Kokoomus kannustaa hallitusta pitämään vanhusten palveluiden epäkohtien kitkemisen ja laadun nostamisen ykkösagendalla, kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok.) sanoo.

– Ministerin olisi nyt uskottavuuden nimissä aika myöntää tosiasiat. Kiurun väite viime eduskuntakaudella siitä, että hoitajamitoitus on laitettavissa kuntoon heti ja yhdellä virkkeellä, ei ole todellisuutta, hän jatkaa.

Sarkomaan mielestä on hyvä, että Antti Rinteen (sd.) hallitusohjelmassa on vahvasti kokoomuksen linjan mukaisia näkemyksiä hoitoisuuden ensisijaisuudesta ja kotihoidon huomioimisesta. Samaa mieltä ovat olleet useat asiantuntijat.

– Suomalaisten ikäihmisten hoidon laadun ja turvallisuuden kannalta oli välttämätöntä, että SDP ja koko vasemmistovihreä hallitus pyörsivät keväällä oppositiosta tekemänsä esityksen, joka jätti kylmästi syrjään vakavan tosiasian, että myös kotihoidossa on huutava pula hoitajista, Sarkomaa sanoo.

Omaishoitajien ja heidän omaistensa tilanne vaatii Sarkomaan mielestä erityistä huomioita.

– On vakavia kysymyksiä herättävää, että lähes 200-sivuisessa Rinteen hallitusohjelmassa arvokasta, mutta usein hyvin vaativaa työtä tekevät omaishoitajat on sivuutettu yhdellä virkkeellä. Ministeri Kiurun on syytä avoimesti kertoa, miten omaishoitajien tilannetta aiotaan helpottaa, Sarkomaa penää.