Krista Kiurun lausunto hämmästyttää – Tutkija: Paljasti hallituksen todelliset kortit

Tutkijat ihmettelevät peruspalveluministerin rokotelinjaa.

THL:n johtavana asiantuntijana aikaisemmin työskennellyt, nyttemmin Maailman terveysjärjestö WHO:n leipiin siirtynyt Jussi Sane arvostelee jyrkin sanoin peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) lauantaista rokotelausuntoa. Ylen Ykkösaamussa puhunut Kiuru sanoi Suomen priorisoivan omia kansalaisiaan rokotteiden jakamisessa

– Suomi ei voi lähteä siihen, että laitamme muiden maiden kansalaiset omien kansalaistemme edelle. Nyt on kyse terveydestä ja jokaisella on perustuslain mukaan oikeus siihen, että terveyttä suojellaan, ministeri sanoi.

Twitterissä asiaa kommentoiva Sane toteaa kriisien paljastavan henkilön todellisen luonteen.

– Mites se meni ”person’s true nature is revealed at times of the greatest adversity”. Kv-solidariteettia mitataan kriisissä. Tältä hallituspohjalta voisi varmaan odottaa muuta mutta tulipahan katsottua todelliset kortit.

– Näyttöä 3.annoksen hyödyistä laajemmin ei ole, jos sillä väliä, Sane lisää.

Ykkösaamussa Kiuru totesi Suomen olevan valmis aloittamaan kolmannen rokotuskierroksen.

Politiikan tutkija Johanna Vuorelma luonnehtii Kiurun lausuntoja ”nurkkakuntaisiksi” ja kansainväliseen solidaarisuuden ohittavaksi.

– Surullista tällainen nurkkakuntainen retoriikka, joka ohittaa täysin kansainvälisen solidaarisuuden ja globaalin rokotesuojan merkityksen. Kyse ei ole asettamisesta muita ”suomalaisten edelle” vaan siitä, että suuri osa maailman ihmisistä saisi edes ensimmäisen rokoteannoksen, Vuorelma kirjoittaa Twitterissä.

