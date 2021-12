Krista Kiurulle vastaus koronainfossa: Näillä ryhmillä on nyt kiire

Iso osa yli 60-vuotiaista ja riskiryhmäläisistä on vielä vailla kolmatta rokoteannosta. ”Viime hetket” olisi myös hakea ensimmäinen annos.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) on vaatinut kolmansien koronarokotusten kiirehtimistä Suomessa. Kiuru on korostanut, että masiinaan on saatava vauhta ja syyttänyt myös THL:ää viivyttelystä. Terveyden ja hvyvinvoinnin laitoksen sekä sosiaali- ja terveysministeriön koronainfossa kysyttiin asiantuntijoiden näkemystä siitä, miten he näkevät ministerin mainitseman kiireen ja keitä se koskee.

– Meillä on kiire rokotuksissa liittyen siihen, että meillä on rokottamattomia ihmisiä, jotka ovat riskissä joutua sairaalahoitoon. Meillä on kiire rokotuksissa siinä, että osa riskiryhmiin kuuluvista henkilöistä on vailla täyttä rokotesuojaa tai joilla tämä kolmas annos, joka heille ohjeistustemme mukaan jo kuuluisi, on vielä saamatta. Näissä kokonaisuuksissa meillä on ehdottomasti kiire, ylilääkäri Otto Helve Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta korosti laitoksen ja sosiaali- ja terveysministeriön koronainfossa torstaina.

Koronainfossa puhutti laajalti maailmalla ja Suomessakin leviämään ryöpsähtänyt koronan omikron-virusmuunnos. Tämänhetkisen tiedon valossa, perustuen Etelä-Afrikasta ja Britanniasta saatuihin kokemuksiin, ei ole THL:n asiantuntijoiden mukaan toistaiseksi merkkejä siitä, että muunnoksessa olisi kyse merkittävästi vakavammasta taudista.

Terveiden, alle 60-vuotiaiden osalta ei ole tällä hetkellä viitteitä siitä, että vakavan taudin uhka olisi heillä kasvanut. Lisää seuranta-aikaa asian varmistamiseksi kuitenkin tarvitaan ja ”tämän arvioinnissa on myös kiire”, jatkoi Helve.

THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio toisti myös, että sairaanhoidon näkökulmasta ”kiire on yli 60-vuotiailla ja lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvilla”.

– Meillä on kohta heitä lähes miljoona, joilla on yli viisi kuukautta toisesta annoksesta. Heidän se kolmas annos ensisijaisesti pitäisi saada. Mutta myöskin nuoremmissa ja kaikissa ikäryhmissä olisi todella tärkeää, että niitä ensimmäisiäkin annoksia nyt viimeistään haettaisiin.

Kontio muistutti, että ensimmäisen koronarokotuksen teho tulee täytenä vasta noin kolmen viikon kuluttua pistoksen antamisesta.

– Siinä mielessä nyt olisi viime hetket hakea se ensimmäinen annos, ennen kuin omikron valtaa tässä tilaa.

12 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista 87,4 prosenttia oli eiliseen mennessä saanut vähintään ensimmäisen rokoteannoksen, 82,9 prosenttia on saanut vähintään kaksi rokoteannosta ja 11,5 prosenttia on saanut kolme rokoteannosta.

