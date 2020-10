Krista Kiurulle esitetään epäluottamusta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen mukaan suomalaiset eivät voi luottaa koronakriisin hoitoa johtavaan ministeriin.

Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho esitti ryhmäjohtaja Kai Mykkäsen kannattamana perjantaina eduskunnassa epäluottamuslausetta perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd.) koronatorjunnassa.

– On äärimmäisen vakavaa, että ministeri ohittaa asiantuntijanäkemyksiä, mikäli ne eivät sovi ministeriön johdon linjaan. Hallituksen ja johtavien virkamiesten viestintä maskien ongelmista, tai jopa niiden haitallisuudesta, on omiaan heikentämään ihmisten luottamusta maskinkäytön hyötyihin, Mia Laiho sanoi.

– Jos tosiasiat olisi tunnustettu jo keväällä, olisimme välttyneet siltä, että osa kansalaisista luulee maskien käyttöä edelleen haitalliseksi.

Lääkäri-kansanedustaja Laihon mukaan kokoomus on johdonmukaisesti tukenut hallitusta koronakriisin hoidossa ja halunnut Suomen onnistuvan siinä mahdollisimman hyvin.

– Toisen aallon torjuntaan varautuminen, hallituksen ja erityisesti ministeri Kiurun epäselvä viestintä sekä eilen tulleet raskauttavat tiedot poliittisesti ohjatuista maskilinjauksista tekevät tämän kuitenkin vaikeaksi. On kiistatonta, että valtaosa näistä luottamusta rapauttavista ongelmista palautuu ministeri Kiurun toimintaan.

Suomalaisten on Mia Laihon mukaan voitava luottaa järkähtämättä kriisinhoitoa johtavaan vastuuministeriin parhaan tiedon valossa ”ja esittävän niille rehelliset perustelut”.

– Nyt näin ei ole.

– Siksi esitän, että eduskunta toteaa, että koronakriisin hoidosta vastaava perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru ei nauti eduskunnan luottamusta, Laiho totesi.

”Kerta toisensa jälkeen”

Mia Laihon mukaan koronan toinen aalto on tuonut esiin merkittäviä puutteita korona-kriisin hoitamisessa.

– Hallitus ei käyttänyt epidemian suvantovaiheen tuomaa mahdollisuutta organisoida epidemian torjunnan johtamista niin, että se olisi johdonmukaista, tehokasta ja vaikuttavaa. Hiljaisempi kesä olisi pitänyt käyttää täysimääräisesti toiseen aaltoon varautumiseen ja selkeän suunnitelman laatimiseen.

– Esimerkiksi ravintoloiden osalta olisi voitu valmistella massarajoitusten sijaan edellytykset käyttää nykyistä huomattavasti kohdennetumpia paikkakunta-, ravintolatyyppi- tai jopa ravintolakohtaisia rajoituksia. Ravintola-ala on syystä ollut laajasti tyytymätön hallituksen toimiin. Hallituksen valmistelun puutteellisuus maksaa suomalaiselle yhteiskunnalle miljoonia euroja ja pahimmillaan tuhansia työpaikkoja.

Hallituksen viestintä koskien koronakriisin hoitoa on hänen mukaansa ollut sekavaa ja ”luonut epävarmuutta vakauden sijaan. Hallitus linjaa, mutta kerta toisensa jälkeen ministeri Kiuru yllättää meidät poikkeavilla tulkinnoillaan”.

– Yksi kuvaava esimerkki tästä oli hallituksen neuvottelu matkustusrajoituksista, jossa hallitus ensin linjasi asian toisin kuin ministeri Kiuru tahtoi, jonka jälkeen Kiuru käveli hallituksen linjauksen yli ministeriönsä toimilla.

– Toinen vakava esimerkki hallituksen viestinnän ja valmistelun sekavuudesta olivat ministeri (Mika) Lintilän lausunnot siitä, että hänellä tai työ- ja elinkeinoministeriöllä ei ole mitään tietoa siitä, minkälaisia rajoitustoimia STM:ssä valmistellaan.

– Räikein esimerkki on kuitenkin ministeri Kiurun tiedotustilaisuudessa esittämä pakkokaranteeni kaikille Suomeen tulijoille. Myöhemmin selvisi, että tällaista mahdollisuutta ei lain mukaan ole.

”Poliittisesti ohjattu”

Kokoomuksen Laihon mukaan muun muassa WHO, Euroopan tartunatatutivirasto, USA:n kansanterveysvirasto, Saksan tiedeakatemia ja monet kansainväliset korkeatasoiset lääketieteelliset julkaisut ovat suosittaneet kasvomaskien tärkeyttä yleisvaarallisen tartuntataudin torjunnassa.

– Tällä linjalla oli jo keväällä myös THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta, joka suositteli maskien käyttöä haastatteluissa 14.4. Asiantuntijanäkemys tyrmättiin välittömästi ministeriöstä THL:n pääjohtajan “omaksi ajatteluksi”. Asiantuntijoiden kokema poliittinen ohjaus nousi aiheellisesti julkiseen keskusteluun.

– 6.5.2020 hallitus teki periaatepäätöksen maskiselvityksestä. Eilen saamiemme tietojen valossa on vakavasti syytä epäillä, että tätä selvitystä on poliittisesti ohjattu ja sillä on pyritty johtamaan suomalaisia harhaan.

– Miksi ministerit tai ylin virkamiesjohto eivät sanoneet suoraan, että maskisuositusta ei annettu, koska maskeja ei ole riittävästi? Sen sijaan väisteltiin, vähäteltiin maskien merkitystä ja annettiin tietoisesti jopa harhaanjohtava ohje maskien käytön merkityksestä koronaepidemian torjuntaan, Laiho kuvaili.

Eduskunnassa käydään keskustelua vakavasta kysymyksestä. STM:n esittämiin arvioihin korona-keinojen hyödyistä on kuitenkin voitava luottaa, se on kaiken perusta. Siksi emme voineet jättää tätä sikseen. Ohessa tilanne, joka tähän johtopäätökseen vei. https://t.co/SAJ8sI7N1V — Kai Mykkänen (@KaiMykkanen) October 9, 2020

Koronakriisi jatkunee vielä pitkään. Eduskunnan ja suomalaisten on voitava luottaa kriisin hoidosta vastaavaan ministeriin. Nyt näin ei ole.

Siksi @MiaLaiho & @KaiMykkanen esittävät, että eduskunta toteaisi, ettei ministeri Kiuru nauti eduskunnan luottamusta. Tuen esitystä. — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) October 9, 2020