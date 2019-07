Krista Kiuru Ylelle: Rokotukset pidetään vapaaehtoisina

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ministerin mukaan rokotuspakko ei sovi Suomeen.

Saksan hallitus on hyväksynyt lakiesityksen, joka velvoittaa sakon uhalla rokottamaan päiväkotia tai koulua käyvät lapset tuhkarokkoa vastaan. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan rokotuspakko sopii huonosti suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

– Samaan aikaan on huolestuttavaa, kuinka monet ihmiset käyvät keskustelua siitä, että rokotemyönteisyydestä voitaisiin tinkiä, Kiuru sanoo Ylelle.

THL:n mukaan 96 prosenttia vuonna 2006 syntyneistä vauvoista on saanut tuhkarokkorokotteen. Rokotekattavuus on Suomessa hyvä, mutta esimerkiksi Pohjanmaalla rokottamattomia lapsia on enemmän kuin muualla Suomessa.

Ministerin mukaan hallituksen tavoitteena on parantaa rokotuskattavuutta ja myönteistä suhtautumista rokotuksiin. Tärkeää työtä tehdään esimerkiksi neuvoloissa.

– Rokotemyönteisyyden edistäminen on erityisen tärkeää niillä tietyillä alueilla Suomessa, joissa lipeämistä on tällä saralla on tapahtunut, Kiuru toteaa.