Krista Kiuru: Virus kiihdyttää vauhtia, emme voi vain puolustautua

Ministerin mukaan epidemianhallintaan valmistellaan parhaillaan uusia työkaluja.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kuvailee koronaviruksen omikronmuunnoksen nykyistä leviämistahtia hurjaksi.

Hän viittasi tiedotustilaisuudessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietoihin, joiden mukaan variantti leviää 3–4 kertaa deltamuunnnosta nopeammin.

– Virus lyö tällä hetkellä aivan uusia ennätyksiä päivittäin, emmekä me voi jäädä telineisiin. Meidän on pystyttävä rytminvaihdokseen tässä taistelussa, Krista Kiuru totesi.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS ilmoitti perjantaina siirtyvänsä täysvalmiuteen viruksen leviämisen ja henkilöstön sairauspoissaolojen kasvun vuoksi. HUS-alueella jo yli puolet uusista tartunnoista on omikronmuunnoksen aiheuttamia.

Krista Kiuru muistutti sairaalahoidon kapasiteetin olevan koetuksella aiemman epidemia-aallon seurauksena.

– On myönnettävä, että siinä vaiheessa kun meillä on jo realisoitunut se, että lähes 2 000 tartuntaa päivässä on mennyt rikki, niin tulemme olemaan myös omikronin kanssa erittäin vaikeassa tilanteessa, koska tämän viruksen leviämisvauhti tulee nykyisen tahdin päälle.

Hallituksen sote-ministeriryhmässä käsiteltiin perjantaina luonnos hallituksen esityksestä, joka laajentaisi koronapassin käyttömahdollisuuksia. Sitä pystyisi jatkossa käyttämään myös silloin, kun muita rajoituksia ei ole voimassa.

– Muutoksen myötä passia voisi käyttää itsessään rajoitustoimena. Tietyissä tilanteissa se voitaisiin määrätä pakolliseksi, vaikka ei olisi muita rajoituksia, Kiuru sanoi.

Esitysluonnos on lähetetty lausuntokierrokselle. Lakimuutoksen on määrä astua voimaan ensi vuoden puolella.

– Me emme voi enää pelkästään puolustautua tässä tilanteessa. Kun virus kiihdyttää näinkin paljon tahtia, on meidän omalta osaltamme toimissamme painettava kaasua. Rokottamisiin pitää totta kai saada vauhtia muun kokonaisuuden ohella, ne ovat yksi aseistamme, Krista Kiuru sanoi.