Krista Kiuru vielä viikko sitten: Maakuntaveroa ei tule

Ministeri sanoi A-studiossa, että ”tässä paketissa sitä ei ole”.

Sosiaalisessa mediassa viraalina kiertäneellä videopätkällä (alla) perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulta (sd.) kysyttiin tiistain 15. kesäkuuta 2021 Ylen A-studiossa viimeinen kysymys:

Hyvä. Vielä napakasti loppuun. Tuleeks se maakuntavero vai ei?

– No tässä paketissa sitä ei ole, Krista Kiuru vastasi.

Ei ole?

– Kokoomushan on yrittänyt joka kerta väittää nyt eduskunnassa kun sotesta on keskusteltu, että…

… mutta tuleeko vai ei?

… tässä vaiheessa maakuntavero on mukana. Seuraavilla vuosikymmenillä, niin kuin te tässä totesittekin, että tätä mallia voi tuunata. Meillä on nyt tässä mallissa valtion rahoitus. Onko se tehokasta, kannattaako harkita sitä että maakuntavero tulisi ja tehokkuus lisääntyisi, kun päättäjillä olisi myös nämä rahavarat käytettävissään. Tämä on se kysymys jota joudutaan pohtimaan, Kiuru jatkoi.

Valtiovarainministeriö linjasi A-studiota seuranneena päivänä eli 16. kesäkuuta 2021, kolme vuorokautta kuntavaalipäivän jälkeen, että maakuntaveron valmistelu aloitetaan 1. heinäkuuta.

Härskiä, niin härskiä. Ei kannata ihmetellä miksi ihmisiä on vaikea saada äänestämään jos äänestäjille valehteleminen on näin helppoa. Hävettääkö edes, @KristaKiuru? #maakuntavero #sote pic.twitter.com/15UDGKwY7t — Iina Palonen (@iinapalo) June 17, 2021

Kuntavaalit on pidetty ja heti sen jälkeen hallitus päätti käynnistää maakuntaveron lainvalmistelun. Avoimuus olisi ollut parempi vaihtoehto. pic.twitter.com/BF7lXWlTV2 — Antti Häkkänen (@anttihakkanen) June 17, 2021