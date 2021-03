Krista Kiuru: Valtioneuvosto on tehnyt järeitä päätöksiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallitus on antanut asetukset valmiuslain käyttöönotosta.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan koronavirustilanne on pahentunut huomattavasti viimeisten viikkojen aikana. Suomessa on todettu tänään yli 700 tartuntaa, ja myös Euroopassa tilanne on jälleen pahenemassa.

– Valtioneuvosto tekee kaikkensa, että tartuntojen määrä saadaan käännettyä laskuun ja epidemia pidettyä hallinnassa, Sanna Marin sanoi tiedotustilaisuudessa.

Hallitus totesi yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa poikkeusolot tämän viikon maanantaina.

Pääministeri kertoi, että hallitus on antanut tänään eduskunnalle asetukset valmiuslain toimivaltuuksien käyttöönotosta neljän pykälän osalta.

Käyttöön otetaan 106 §:n ensimmäinen momentti ja 107 §, jotka koskevat viranomaisviestinnän johtamista ja viranomaisten toimivaltakysymysten ratkaisemista.

Sairaalahoidossa olevien määrä suurempi kuin vuosi sitten

Lisäksi käyttöön otetaan 86 ja 88 §:t, jotka koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden ohjaamista ja kuntien oikeutta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräjoista, jos se on välttämätöntä kiireellisen hoidon järjestämiseksi.

– Valtioneuvostossa on nyt tehty järeitä päätöksiä, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoi.

Kiurun mukaan sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on jo nyt suurempi kuin vuosi sitten epidemiahuipussa.

Asetusten olisi tarkoitus tulla voimaan 11. maaliskuuta, ja ne olisivat voimassa 30. huhtikuuta saakka.

Ei uutta ulkonaliikkumiskiellosta

Pääministeri Marin ei lähtenyt ennakoimaan, milloin ulkonaliikkumiskielto mahdollisesti tulisi voimaan.

– Valmistautumistyötä tehdään paraikaakin sen vuoksi, että mikäli välttämätön tarve meille tulee näinkin painaviin toimivaltuuksiin tarttua, niin meillä olisi valmistelutyö mahdollisimman pitkällä, Marin sanoi.

Eduskunta käsittelee parhaillaan lakiesitystä, jolla ravintolat suljetaan kolmeksi viikoksi. Lisäksi kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla alkaa ensi viikon maanantaina kolmen viikon sulkutila, jolla pyritään vähentämään ihmisten välisiä kontakteja.