Krista Kiuru: Testausmäärä voidaan kaksinkertaistaa

Ministerin mukaan näytteitä otetaan tällä hetkellä 2500 kappaletta vuorokaudessa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoo, että koronanäytteenottoa lisätään.

– Testaamista on mahdollista lisätä kotimaassa jo tämän hetkisestä testausmäärästä edelleen jo aivan lähiaikoina kaksinkertaiseksi. Tällä hetkellä me testaamme 2 500 näytettä vuorokaudessa, Krista Kiuru sanoi hallituksen tiedotustilaisuudessa tänään keskiviikkona.

Kiurun mukaan jo olemassa olevalla laboratoriokapasiteetilla voidaan testata näytteitä enemmän. Alueellista kattavuutta lisätään ja päivittäistä käyttöastetta nostetaan.

– Valmistaudumme kuitenkin siihen, että voisimme kapasiteetin kaksin-kolminkertaistaa vielä lähiaikoina.

Sitä varten on etsitty kumppaneita. Yliopistojen kapasiteettia on saatu käyttöön ja lisäksi on kartoitettu yrityksiä, jotka voivat auttaa testausmateriaalin hankkimisessa, tuottamisessa ja testauksen tekemisessä.

– Suomessa on yrityksiä, jotka voivat tulla tähän työhön mukaan, Kiuru sanoi.

Myös ulkomaista kumppania haetaan diagnostiikkaa varten Aasiasta, jotta testauskapasiteettia voitaisiin nostaa nopeasti. Ulkomainen kumppani ei kuitenkaan Kiurun mukaan ole ensisijainen kuljetusviiveen vuoksi, mutta tarpeellinen tulevaisuutta ajatellen.

Vasta-ainetestit aloitetaan ehkä ensi viikolla

Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on käynnistämässä yliopistojen kanssa mahdollisesti jo ensi viikolla vasta-ainetestauksen, jolla selvitetään, ketkä ovat jo sairastaneet koronan. Yliopistotutkijat ovat kehittäneet diagnostiikkaa ja vasta-ainetestaukseen soveltuvia menetelmiä nopeasti.

Kiurun mukaan suomalaisten peräänkuulutettu koronatestausstrategia on: testausta, jäljitystä ja hoitoa.

Kiurun mukaan erityisesti prosessin alkupäässä eli näyttöönotossa tarvitaan riittävästi henkilökuntaa ja suojavarusteita.

– Prosessin loppupäässä on tärkeää, kun on näyte, niin se edellyttää myös lisätoimia. Jos näyte on positiivinen, mahdollisten tartuntaketjujen selvittäminen, eristyksen ja karanteenipäätösten tekeminen on olennaista. Tätä työtä on jatkettava, Kiuru linjasi.

