Krista Kiuru: Sv-korvauksista tarkoitus supistaa vain pieni osa

Perhe- ja peruspalveluministeri antoi ymmärtää, että korvauksista leikataan 45 miljoonaa euroa eli kolmasosa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sai vastata tänään yrittäjien kysymyksiin sairausvakuutuskorvausten leikkaamisesta.

Lääkäripalveluyritysten vt. puheenjohtaja Ilpo Tolonen hämmästeli Suomen yrittäjien Jonottamatta palveluihin -seminaarissa ideaa rahoittaa hoitajamitoitusta leikkaamalla yksityisen hoidon sairausvakuutuskorvauksista.

Tolonen totesi, että sairausvakuutuskorvauksiin käytetyllä 145 miljoonalla eurolla tuettiin yhdeksää miljoonaa asiakaskäyntiä, joista julkinen puoli korvasi oli 15 prosenttia. Jos vastaava määrä käyntejä olisi tehty julkiselle puolelle, korvausprosentti olisi ollut noin 90 ja kustannukset olisivat olleet 870 miljoonaa euroa.

Ministeri Krista Kiuru vastasi, että terveydenhuollossa on nykyisin neljä putkea: opiskelijat, työikäiset, yksityinen ja julkinen. Kiuru huomautti, että yksityistä puolta rahoittavat kotitalouksien lisäksi vakuutusyhtiöt.

– Toivon nyt, että perehdytään, istutaan ja jumpataan tätä kysymystä yhdessä ja katsotaan, kuka menettää ja mitä. Kun viime hallituskaudella tehtiin aika iso äkkijarrutus sv-korvauksiin, kymmeniä miljoonia, niiden tutkitut vaikutukset ovat olleet yllättävän erikoisia suhteessa siihen, jonka äsken tuossa todistit, Kiuru sanoi.

Juha Sipilän (kesk.) hallitus leikkasi viime kaudella sairausvakuutuskorvauksia. Kiuru ei tarkentanut, mitä yllättävää tutkituissa vaikutuksissa on ollut. Hän vetosi siihen, että sv-korvaukset kuuluvat sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas.) vastuulle, joten hän ei mennyt asian yksityiskohtiin.

– Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tekemisen keskeisin lähtökohta on ollut se, että näistä putkista saataisiin osa niin sanotusti omiin käsiin. Tänne jää vahva yksityisellä, ihmisen omalla rahalla kulkeva kaista ja vakuutusyhtiöiden sponsoroima palvelutuotanto. Se ei ole keneltäkään pois. Se on ekstraa, mutta minkälainen rooli tämän 145 miljoonan sv-korvausten paketissa on sillä osalla, mistä nyt puhun, jonka arvo on siis 45 miljoonaa. Niin kuin olen eilen julkisuudessa todennut, ajatus oli siitä vain pieni osa supistaa, Kiuru sanoi.

Mikäli korvauksia leikataan 45 miljoonaa euroa, se on kolmasosa kaikista sairausvakuutuskorvauksista. Yksityislääkärikäyntien osuus potista oli 55 miljoonaa, suun terveydenhuollon osuus 49 miljoonaa ja tutkimuksen ja hoidon osuus 39 miljoonaa euroa vuonna 2018.

Kiuru lisäsi, että sairausvakuutuskorvausten leikkaukset toteutuisivat vasta vuonna 2023. Hän huomautti, että edellinen hallitus olisi lakkauttanut monikanavarahoituksen jo vuonna 2021, mikäli sote-uudistus olisi toteutunut.