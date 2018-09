Krista Kiuru: Soten aikatauluun turha ottaa kantaa

SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen mukaan sote-uudistuksen aikataulu tuntuu mahdottomalta.

Eduskunnan sote-valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) ei halua ottaa kanta siihen, mikä on tilanne sote- ja maakuntauudistuksen aikataulun suhteen.

– Aikatauluun on nyt turha ottaa tässä vaiheessa kantaa. Tässä on paljon liikkujia ja siltä osin kyllä meillä on yhteinen tahtotila, että syyskuun aikana käytetään nyt laajennettuja aikatauluja, joilla pyritään saamaan uudistus täällä hyvälle mallille ja siltä osin yhteistä tahtotilaa mielestäni on. Muilta osin on vaikea ottaa yksityiskohtiin kantaa, Krista Kiuru sanoi tänään toimittajille ennen sote-valiokunnan kokouksen alkua.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoi viime viikolla, että sote-uudistuksen aikataulu tuntuu mahdottomalta sen pohjalta, mitä hän kuulee eduskunnasta sote-valiokunnan jäseniltä. Myös sote-valiokunnan jäsen, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen sanoi pitävänsä ihmeenä, jos sote-uudistus etenee aikataulussa.

Kun sote-valiokunta kokoontui viimeksi 20. elokuuta, valiokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen (kesk.) kertoi, että valiokunnalla on yhteinen tahtotila saada työnsä valmiiksi syyskuun aikana, jotta perustuslakivaliokunta pääsisi käsittelemään laeista laadittuja mietintöluonnoksia lokakuussa ja eduskunta äänestämään laeista marraskuussa.

Sote-valiokunnan jäsen, kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok.) sanoi uskovansa, että valiokunta saa työnsä valmiiksi syyskuussa.

– Työ on aloitettu ja uskon kyllä, että aikataulussa pysytään. Se on tavoite, Sarkomaa sanoi kokoukseen mennessään.

Sote-valiokunta on kokoontunut toiseen kesän aikana pidettävään ylimääräiseen kokoukseen käsittelemään sote- ja maakuntauudistusta. Eduskunnan syysistuntokausi alkaa vasta huomenna.

Valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru kertoi toimittajille, että hallitus antaa tänään uuden vastineen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen ja valiokunta kuulee virkamiehiä vastineesta. Vastine ei ole julkinen.

Alivaltiosihteeri Päivi Nerg sanoo Verkkouutisille, että hallitus on tehnyt muutamia tarkennuksia pykäliin sen jälkeen, kun sote-valiokunta toimitti ministeriöille kaikki laeista kesän aikana saadut kirjalliset lausunnot. Valiokunta varasi hallitukselle viime kokouksessan mahdollisuuden antaa vielä vastine lausunnoista.