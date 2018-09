Krista Kiuru: Sote-valiokunta ei saa urakkaa valmiiksi syyskuussa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sote-valiokunnan puheenjohtajan mukaan hallitus on toimittanut uusia pykälämuotoiluja vielä 3. syyskuuta.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiurun (sd.) mukaan ei ole mahdollista, että valiokunta saisi tällä viikolla valmiiksi sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät mietintönsä.

– Sosiaali- ja terveysvaliokunta ei tule saamaan tätä mittavaa urakkaa tällä viikolla vielä valmiiksi. Olemme halunneet leikata siltä osin siivet, että ei tarvitse enää spekuloida, valmistuuko vai ei tällä viikolla. Ei valmistu, Krista Kiuru sanoi tiedotusvälineille eduskunnassa.

– Olemme tänään käyneet valiokunnassa aikataulukeskustelun, ja valiokunta on siitä yksimielinen, että tämän viikon aikataululla ei millään tulla maaliin.

Kiuru ei suostunut ottamaan kantaa, milloin mietinnöt valmistuvat ja onko kyse viikoista vai päivistä.

– Selvää on, että tämä ei nyt päivissä valmistu.

Kiurun mukaan syynä viivästymiseen on se, että hallitus on toimittanut uusia pykälämuotoiluja vielä 3. syyskuuta ja valiokunta on päässyt mietintötekstin käsittelyyn vasta viikko sitten.

– Valiokunta on siis käytännössä nyt noin viikon päivät käsitellyt tämän mittavan kokonaisuuden osia.

Hallitus on todennut, että mikäli sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät mietinnöt eivät valmistu syyskuun aikana, maakuntavaaleja ei voida pitää toukokuussa, kuten on suunniteltu.

Kiuru ei ottanut kantaa vaalien viivästymiseen.